Israel dice que atacó a altos mandos de Hamás en la capital de Qatar

Israel ha informado que llevó adelante un “ataque preciso” en contra de altos mandos de Hamás en la capital de Qatar, Doha.

En una declaración emitida por el ejército israelí se indica que “antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluido el uso de municiones precisas e inteligencia adicional”.

El anuncio se dio a pocos minutos de que se reportaran explosiones y se haya visto humo elevándose sobre la capital qatarí, según informan la agencia de noticias AFP y Reuters.

Un funcionario de Hamás declaró a la BBC que su delegación negociadora fue objeto de un ataque durante una reunión en Doha.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, ha condenado “en los términos más enérgicos posibles” el ataque del que ahora se ha responsabilizado Israel.

La autoridad afirmó que el ataque ha alcanzado un edificio residencial “donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás”.

Y agregó que constituye una “flagrante violación” del derecho internacional, así como una “grave amenaza” para los habitantes de Qatar.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque y afirma que no tolerará este comportamiento imprudente de Israel y la continua alteración de la seguridad de la región, ni ninguna acción dirigida contra su seguridad y soberanía”, concluye la declaración.

Foto: REUTERS.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que “la acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente”.

“Israel la inició, la llevó a cabo, e Israel asume toda la responsabilidad”, afirma en un comunicado.

Irán, por su parte, también condenó el ataque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei, dijo en la televisión estatal que la acción constituye una “flagrante violación del derecho internacional” y una “vulneración de la soberanía nacional de Qatar y de los negociadores palestinos”.

Debe servir como una “seria advertencia para la región y la comunidad internacional”, añade el portavoz.

Irán e Israel mantienen un alto el fuego desde finales de junio.

“Un precedente preocupante para futuras conversaciones de paz”

Análisis del corresponsal de seguridad de la BBC Frank Gardner

Este ataque de Israel contra los líderes de Hamás en Qatar es exactamente lo que muchos temían que sucediera, dada la determinación de algunos miembros del gobierno israelí de continuar una campaña de “ajuste de cuentas” por la incursión liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel.

Visto desde esa perspectiva, este ataque es el último golpe de Israel contra sus enemigos, ya sean en Gaza, Líbano, Siria, Irán, Yemen y ahora Qatar.

También sienta un precedente preocupante para futuras conversaciones y negociaciones de paz.

Ahora hay varias preguntas que requieren respuesta. ¿Qué sabía Estados Unidos de antemano sobre este ataque?

Si sabía que ocurriría entonces, dado que se trataba de un ataque contra territorio soberano de Qatar, ¿cómo afectará esto a la enorme base aérea estadounidense en Al-Udeid? ¿Cómo afectará las relaciones de Estados Unidos con todos sus aliados árabes del Golfo?

Y si Qatar, que albergó las conversaciones de paz entre Estados Unidos y los talibanes antes de 2021, no es un lugar seguro, ¿dónde hay un lugar seguro?

Foto: REUTERS. Se reportaron explosiones y se vio humo elevándose sobre la capital qatarí

