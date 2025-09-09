Mujer acusada de asesinar a sus dos hijos y ocultar sus cuerpos en maletas va a juicio en Nueva Zelanda

Una mujer está siendo juzgada en Nueva Zelanda por el presunto asesinato de sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron hallados dentro de maletas en una unidad de almacenamiento en 2022, años después de su muerte.

Hakyung Lee, ciudadana neozelandesa nacida en Corea del Sur, enfrenta dos cargos de asesinato por la muerte de Yuna Jo y Minu Jo ocurridas presuntamente en junio de 2018. Los restos de los niños fueron descubiertos en agosto de 2022 por una familia que compró el contenido del almacén abandonado durante una subasta en línea.

Los fiscales alegan que Lee mató a sus hijos, los envolvió en bolsas plásticas, los colocó dentro de dos maletas selladas con cinta adhesiva y los dejó en un centro de almacenamiento en Auckland durante más de cuatro años.

El juicio comenzó en el Tribunal Superior de Auckland, donde se seleccionó al jurado. Se espera que el proceso judicial se extienda durante cuatro semanas. El juez Geoffrey Venning, quien preside el caso, explicó que el juicio probablemente se centrará en determinar si Lee padecía una enfermedad mental en el momento de los presuntos homicidios.

Lee se declaró inocente, aunque, según la fiscalía, ha aceptado que causó la muerte de sus hijos. No habló durante la audiencia inicial y negó con la cabeza en lugar de responder verbalmente a través de un intérprete. Se representa a sí misma, aunque cuenta con el apoyo legal de la abogada Lorraine Smith, quien ha declarado que Lee sufrió una “caída en la locura” tras la muerte de su esposo, Ian Jo, en 2017.

La defensa sostiene que la madre se desmoronó emocionalmente luego de que su esposo, diagnosticado con cáncer, fuera ingresado en cuidados paliativos. En ese contexto, comenzó a considerar que era mejor que todos murieran juntos. Smith aseguró que Lee tomó antidepresivos junto a sus hijos, pero ingirió una dosis incorrecta. Cuando despertó, los niños ya habían fallecido. “Ella los mató, pero no es culpable de asesinato por razón de locura”, afirmó la abogada.

La fiscalía presentó el martes detalles sobre las circunstancias del hallazgo y las pruebas forenses. Según los fiscales, en los cuerpos de los menores se encontraron rastros de nortriptilina, un antidepresivo que no debe administrarse a niños y que puede causar somnolencia, convulsiones o incluso la muerte en caso de sobredosis.

Los compradores de la unidad de almacenamiento, que pagaron 401 dólares neozelandeses por el lote, relataron al tribunal que al abrir las maletas notaron un olor “similar al de una rata muerta”. Dentro encontraron varias bolsas negras atadas, cada una conteniendo el cuerpo de un niño. Las autopsias no revelaron signos de traumatismos físicos, pero un patólogo concluyó que la causa de muerte fue homicidio por medios no especificados, incluyendo la ingesta de nortriptilina.

De acuerdo con la acusación, Lee recogió la receta del medicamento en 2017, poco después de que su esposo fuera diagnosticado con cáncer. En los meses previos a su muerte, la madre habría expresado en múltiples ocasiones su intención de morir junto a sus hijos si su esposo fallecía. Incluso habría enviado un mensaje de texto a su esposo diciendo: “Si mueres, yo moriré junto con nuestros dos hijos”.

Tras la muerte de Ian Jo, la familia viajó a Australia, donde, según la fiscalía, Lee le comentó a una amiga que deseaba que el avión se hubiera estrellado para que murieran todos. También afirmó que habría estado menos triste si en lugar de su esposo hubieran muerto sus hijos.

Después del presunto crimen, Lee cambió su nombre —anteriormente se conocía como Ji Eun Lee— y viajó a Corea del Sur en un asiento de clase ejecutiva. Fue arrestada en la ciudad de Ulsan en septiembre de 2022 tras una notificación roja de Interpol.

Dos meses después fue extraditada a Nueva Zelanda con su consentimiento por escrito. El Ministerio de Justicia surcoreano afirmó que proporcionó a las autoridades neozelandesas “pruebas importantes” en el caso, aunque no especificó su naturaleza.

