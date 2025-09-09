Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, celebra su primer aniversario de bodas con fotos inéditas

La actriz Sofía Castro, quien es hija de Angélica Rivera y de José Alberto ‘El Güero’ Castro, recurrió a su cuenta de Instagram para celebrar con sus seguidores su primer aniversario de bodas.

Por medio de una galería de fotos, que compartió en su perfil, la joven presumió el profundo amor que siente por Pablo Bernot, con quien ya cumplió un año de casada por la vía civil.

“1 año casados por el civil y 6 años de nosotros te amo cada día más @pbernotk”, escribió Sofía en la descripción de su publicación.

En su mismo mensaje detalló que ella no solo celebrará una de sus bodas, sino las dos, por lo que muy pronto la veremos festejando por todo lo alto la boda religiosa que se llevó a cabo en San Miguel Allende, México, el 30 de noviembre del 2024.

“Voy a festejar los 2 aniversarios ehhhh jajaja y seguiré subiendo fotos y fotos de esos hermosos días 😍 Sigo sin superar este día”, escribió Sofía.

La bella actriz no fue la única que deleitó a sus fans con fotos y videos nunca antes vistos de su boda, sino que su hoy esposo también hizo lo propio desde su cuenta.

“Uno y contando”, escribió él, a lo que ella le respondió con un: “Te amo ❤️ por siempre”.

