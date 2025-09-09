Tania Rincón desató suspiros con un look de minifalda y blazer

Tremendo revuelo causó la presentadora Tania Rincón a través de sus redes sociales luego de compartir una publicación en la que dio una cátedra de estilo y sensualidad en vísperas del arranque para la temporada de otoño. ¿En qué consistió su look? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión colocó un carrusel de imágenes en donde se le ve posar desde los pasillos de Televisa, previo a su más reciente transmisión del programa “Hoy”.

Este consistió en un conjunto tipo sastre en color gris, compuesto por un blazer y minifalda que dejó al descubierto sus torneadas piernas y figura de infarto. Para completar su look, Tania Rincón usó una camisa de manga larga en color negro y unas botas altas que le dieron un toque atrevido a su propuesta.

Además, su melena castaña descansó sobre sus hombros en un elegante blowout, mientras que su maquillaje se mantuvo discreto con unas sombras neutrales y labial nude, esto para darle protagonismo a sus accesorios oversized en color plata.

En respuesta a su hazaña en redes sociales, la también locutora de audio se volvió el blanco de mensajes de cariño y uno que otro piropo por parte de su comunidad digital, así como de una que otra celebridad. Tal fue el caso de la conductora Marisol González, la actriz Bárbara Islas y el chef de la televisión, Mariano Sandoval.

Dentro de los mensajes que le dedicaron, destacan: “Hermosa”, “La amo”, “Guapísima”, “Por siempre mi amor platónico”, “Que bella, mi Tania” y “Admiro tu trabajo… eres una inspiración para muchas mujeres y hombres también. Siempre trabajando, sin descanso”, por mencionar algunos.

Seguir leyendo:

• Tania Rincón sufre tremenda caída en plena transmisión de “Hoy” | VIDEO

• Tania Rincón saca su lado sensual, modelando un body negro con aberturas

• Tania Rincón, conductora de “Hoy”, debuta como actriz en famosa telenovela | VIDEO