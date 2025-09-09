Trump anunció que su gobierno protegerá el derecho a rezar en las escuelas

El presidente Donald Trump anunció el lunes que el Departamento de Educación emitiría directrices para proteger el derecho a la oración en las escuelas públicas.

Trump hizo el anuncio durante unas declaraciones en el Museo de la Biblia ante la Comisión de Libertad Religiosa de la Casa Blanca.

“El Departamento de Educación pronto emitirá nuevas directrices que protegen el derecho a la oración en nuestras escuelas públicas y su total protección”, declaró Trump entre aplausos.

“Durante la mayor parte de la historia de nuestro país, la Biblia estuvo presente en todas las aulas del país; sin embargo, en muchas escuelas hoy en día, los estudiantes son adoctrinados con propaganda antirreligiosa”, dijo el presidente.

Trump destacó la historia de una niña llamada Hannah Allen, de Texas, quien, según él, fue castigada hace unos años tras “organizar a un grupo de compañeros para orar por un compañero herido”. Trump indicó que el director de la escuela determinó que la oración tenía “prohibido” realizarse frente a otros estudiantes.

La Corte Suprema ha prohibido la mayoría de las oraciones en las escuelas públicas en varias decisiones desde la década de 1960. Sin embargo, en los últimos años, los estados han estado presionando para reintroducir la religión en las aulas.

La oración en las escuelas públicas ha surgido repetidamente en casos legales a lo largo de los años, incluyendo un caso de gran repercusión en 2023, en el que la mayoría conservadora de la Corte Suprema falló a favor de un entrenador de fútbol americano de secundaria que fue reprendido por dirigir las oraciones posteriores al partido en la línea de 50 yardas del campo.

En 2024, Luisiana se convirtió en el primer estado en exigir la exhibición de una copia de los Diez Mandamientos en las aulas públicas, y Arkansas y Texas siguieron el ejemplo este año.

Por qué es importante

El equilibrio entre la expresión religiosa individual y la prohibición constitucional de la oración patrocinada por el gobierno en las escuelas públicas ha sido objeto de litigio durante mucho tiempo en los tribunales.

Las políticas de oración en las escuelas públicas se vieron drásticamente limitadas por fallos de la Corte Suprema a partir de la década de 1960 y siguen siendo un referente legal en las disputas entre defensores y críticos de la expansión de la oración en las escuelas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) afirmó que lucha por defender la separación de la Iglesia y el Estado.

