Arrestan a madre de niño atacado por caimán en Nueva Orleans por homicidio negligente

La policía de Nueva Orleans acusó a Hilda Vásquez de homicidio por negligencia y crueldad en segundo grado hacia menores tras la muerte de su hijo Bryan, de 12 años, atacado por un caimán. Las autoridades alegan que hubo un patrón de abuso y negligencia previo.

Bryan Vásquez fue reportado como desaparecido el 14 de agosto. Su cuerpo fue hallado casi dos semanas después, el 26 de agosto, en una laguna cercana a su casa gracias a la intervención de la Armada Cajun Unida, que empleó drones térmicos para la búsqueda.

La Oficina del Forense de la Parroquia de Orleans determinó que la causa de la muerte fue traumatismo contundente compatible con un ataque de caimán y ahogamiento.

Antecedentes de abuso

Durante una rueda de prensa, el superintendente adjunto Nicholas Gernon reveló que Bryan fue víctima de violencia desde temprana edad.

A los 3 meses, sufrió una fractura de cráneo, piernas rotas y un colapso pulmonar a manos de su madre. Aunque el niño fue retirado del hogar en aquel momento, posteriormente fue devuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Louisiana.

“Creemos que podemos demostrar que ese patrón de negligencia y abuso le causó dolor y sufrimiento excesivos”, señaló Gernon en las declraciones citadas por aBC News.

La acusación contra la madre

La madre del menor, Hilda Vásquez, fue arrestada el domingo y enfrenta cargos de homicidio por negligencia y crueldad en segundo grado hacia menores. Se encuentra detenida en la cárcel de la parroquia de Orleans mientras la Fiscalía del Distrito revisa el caso.

Las autoridades dijeron que el caso sigue siendo una investigación activa y delicada.

La investigación también apunta hacia el retraso de cinco horas en la respuesta al 911 tras la denuncia de desaparición del menor. La superintendente Anne Kirkpatrick admitió que se abrió una investigación interna para esclarecer la demora.

“Podría haber razones para explicar un retraso de cinco horas, pero a primera vista parece excesivo”, declaró.

Tras el hallazgo del cuerpo, la policía solicitó a las autoridades de vida silvestre que erradicaran a los caimanes en el cuerpo de agua donde se encontró a Bryan, como medida preventiva.

Sigue leyendo:

–Sujeto mata al menos 10 al manejar sobre multitud en festejo de Año Nuevo en New Orleans

–Identifican al sospechoso del ataque en New Orleans como un estadounidense nacido en Texas

–Biden condena ataque en New Orleans: “No hay justificación para la violencia”