Disputa en bar de Ohio terminó en balacera con cinco víctimas

Un tiroteo registrado el domingo por la noche frente a un bar en Cleveland, Ohio, dejó cinco personas heridas, entre ellas una que se cree es sospechosa, informaron las autoridades.

El hecho ocurrió cerca de las 6:15 p. m. en la cuadra 1000 de West 10th Street, en el céntrico barrio costero de The Flats. La División de Policía de Cleveland explicó que la balacera comenzó tras un altercado dentro de un bar cercano que se trasladó a la calle.

Los oficiales recibieron reportes de disparos cuando los bomberos de Cleveland ya se encontraban en la zona debido a la aglomeración en el bar. Los propios bomberos alcanzaron a escuchar los disparos, dijo la policía a Fox News Digital en un correo electrónico.

Tras la llegada de la policía, se prestó asistencia a las cinco víctimas y todas fueron trasladadas a hospitales locales por la División de Servicios Médicos de Emergencia de Cleveland. Hasta el cierre de la jornada, no se habían reportado detalles sobre su estado de salud.

Aunque entre los heridos se encuentra un posible sospechoso, la policía no anunció ningún arresto inmediato y aseguró que la investigación continúa en marcha.

El hecho ocurre semanas después de otro episodio en Ohio: en julio, tres policías resultaron heridos y una persona murió tras un tiroteo en una zona industrial de Lorain, al norte del estado.

