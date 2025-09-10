El CJNG lanzó amenazas en Tijuana contra el cantante de corridos Junior H

La madrugada del martes autoridades de Tijuana localizaron una narcomanta con amenazas de muerte dirigidas al cantante de corridos tumbados Junior H, presuntamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mensaje fue colgado en un puente peatonal en la ciudad fronteriza.

El texto, parcialmente ilegible y con lenguaje explícito, instaba al artista a no presentarse en la ciudad. Aunque la fecha mencionada en la manta corresponde al 8 de septiembre, Junior H —cuyo nombre real es Antonio Herrera Pérez— tiene programado un concierto el 8 de noviembre en la Explanada Estadio Caliente, como parte de su gira “Sad Boyz Tour 2025”.

“Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la v#$%& (…) Que no cantes narcocorridos eso no te salva (…) No perdonamos. Atte: CJNG”, se lee en el mensaje.

La Policía Municipal de Tijuana confirmó que la manta fue descubierta alrededor de las 4:35 a.m. por agentes que atendieron un reporte vía radio. La lona fue ubicada sobre el puente cerca de la Universidad Autónoma de Baja California.

Junior H hizo uno de los mejores corridos para el mismo cartel que ahora lo está amenazando



pic.twitter.com/Lr7zif5dB1 — Nataagoat (@nataaagoat) September 10, 2025

Hasta el momento, Junior H no ha emitido comentarios públicos sobre el hallazgo ni ha confirmado si cancelará su presentación en noviembre. Tampoco se han reportado personas detenidas o evidencia como grabaciones de videovigilancia en el sitio.

Tijuana, foco de amenazas contra artistas

El caso de Junior H no es aislado. En los últimos años, Tijuana se ha convertido en epicentro de una serie de amenazas dirigidas a artistas relacionados con los géneros corridos tumbados y narcocorridos, frecuentemente adjudicadas al CJNG.

En septiembre de 2023, Peso Pluma canceló un concierto en el Estadio Caliente tras recibir amenazas similares: “Será tu última presentación”, decía una manta colocada en distintos puntos de la ciudad.

Grupo Firme, originario de Tijuana, fue amenazado en febrero de 2025 con una manta que incluyó restos humanos. A pesar del riesgo, la agrupación decidió seguir adelante con su presentación en Mazatlán tras detenciones relacionadas.

En mayo de 2024, el evento “Palomazo” fue blanco de mensajes intimidatorios, pero no fue cancelado. La organización Serca Music fue advertida con represalias si continuaban operando conciertos con algunos promotores.

También en 2023, Fuerza Regida, Grupo Arriesgado y Enigma Norteño suspendieron conciertos tras recibir amenazas o ataques directos.

