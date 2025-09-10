Embajador israelí defiende ataque en Qatar pese a críticas de EE.UU.

El embajador de Israel ante la ONU reivindicó este miércoles que su país no siempre actúa en función de los intereses de Estados Unidos, después de la crítica del presidente Donald Trump por el ataque contra los líderes de Hamás en Qatar.

La Casa Blanca explicó el martes que Trump no estaba conforme con la acción militar israelí en este país aliado de Washington que, además, ejerce de mediador en el conflicto en Gaza. La presidencia estadounidense también aseguró que habían avisado a su aliado del ataque, pero Qatar replicó que no recibieron ninguna información hasta que este ya se había producido.

“Valoramos el apoyo de EE.UU.”

“No siempre actuamos en interés de Estados Unidos. Estamos coordinados, nos dan un apoyo increíble, lo valoramos. Pero a veces tomamos decisiones e informamos a Estados Unidos”, aseguró el embajador israelí en la ONU, Danny Danon, a una emisora de radio de su país.

“No fue un ataque a Qatar, fue un ataque a Hamás. No estamos en contra de Qatar, ni en contra de ningún país árabe, actualmente nos enfrentamos a una organización terrorista”, explicó.

Hamás, grupo considerado terrorista por La Unión Europea y Estados Unidos, afirmó que seis personas murieron por el ataque, entre ellos el hijo de uno de sus principales negociadores, Jalil al Hayya, pero que sus altos dirigentes sobrevivieron. Por su parte, Qatar reportó la muerte de uno de sus agentes de seguridad.

