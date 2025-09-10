Este set de tocador de viaje de $8 solucionó mis inconvenientes de cuidado de la piel





Estos envases herméticos están listos para acompañarte a donde vayas

By Anna Kocharian

Hace poco descubrí que soy alérgica a la cocamidopropil betaína, un compuesto sintético derivado del aceite de coco, que está prácticamente en todos los productos para el cuidado de la piel y del hogar. Estamos hablando de jabón para manos, champú, crema para el cuerpo, jabón para trastes, detergente, pasta de dientes, solución para lentes de contacto… la lista es interminable.

En un principio, lo más complicado de esta nueva situación parecía ser deshacerme de mi colección de productos de belleza de tal manera que hasta Marie Kondo se sintiera orgullosa. No me di cuenta inmediatamente de todo lo que esto implicaba. Salir de casa ahora significaba llevar siempre conmigo una botellita de mi jabón libre de alérgenos. Y viajar, o incluso pasar una noche fuera, simplemente significaba subir el nivel de preparación.

Así que este verano, antes de salir de viaje al extranjero, me propuse encontrar la manera de llevar mis artículos esenciales de forma práctica para viajar. Mi objetivo era encontrar envases rellenables que: a) no derramaran líquido por toda mi maleta, b) fueran ligeros, y c) con capacidad para dos semanas de crema, jabón de manos, champú y acondicionador.

Cheodin Toiletry Travel Bottle Set, 5-pack

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.