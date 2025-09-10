Hispano acusado de atropellar y matar a un peatón en Houston

Un hispano identificado como Yimy Ulloa Padilla, de 20 años, fue acusado de atropellar y matar a un hombre de 34 años en Houston y darse a la fuga. Fue detenido horas después con rastros de sangre en su vehículo y enfrenta cargos que podrían derivar en prisión y deportación.

La noche del viernes 5 de septiembre, en la cuadra 9300 de Country Creek Drive, un peatón identificado como Ricky Ornelas, de 34 años, perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo cuyo conductor huyó de la escena.

Las autoridades señalaron que el responsable fue Ulloa Padilla, inmigrante hondureño de 20 años, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

Detención del sospechoso

El joven fue localizado dos horas después del hecho en una gasolinera a tres millas del lugar. El vehículo presentaba daños visibles y rastros de sangre en la parte frontal, según la policía. Además, Ulloa tenía en su poder marihuana en el momento de su arresto.

Durante su primera comparecencia ante la corte del condado Harris, el acusado necesitó un intérprete para responder a los cargos.

La Fiscalía del condado Harris acusó a Ulloa de no detenerse ni auxiliar a la víctima tras un accidente que resultó en muerte, delito que contempla entre 2 y 20 años de cárcel y multas de hasta $10,000 dólares.

Expertos en derecho penal advirtieron que los cargos podrían agravarse conforme avance la investigación, dado que habría indicios de conducción en estado de ebriedad.

Ulloa ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y fue liberado sin verificación de antecedentes, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras su arresto, la agencia emitió una orden de detención migratoria, lo que podría derivar en un proceso de deportación.

