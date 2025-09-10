Rescatan a cuatro excursionistas desorientados por hongos alucinógenos en montañas de Nueva York

Cuatro excursionistas fueron rescatados en las montañas Catskill de Nueva York luego de desorientarse tras consumir hongos alucinógenos, informaron las autoridades. El grupo, integrado por hombres de entre 20 y 30 años, se desvió del sendero y llamó al 911 el 29 de agosto, cuando uno de ellos quedó imposibilitado de moverse.

Los guardabosques y el Departamento de Bomberos de Pine Hill localizaron a los jóvenes alrededor de las 6:45 p. m., a menos de 300 metros del sendero marcado, en una zona empinada y peligrosa, según el New York Times.

Alucinaciones en la montaña

Según el guardabosques Russell Martin, uno de los excursionistas se encontraba en posición fetal sin poder comunicarse, mientras que otro alucinaba con un “puente inexistente”. “Cuando la gente se droga así en un terreno traicionero, pierde capacidad de tomar buenas decisiones”, advirtió.

Los hongos de psilocibina, también llamados “hongos mágicos”, son ilegales en Nueva York y pueden causar alucinaciones intensas, desorientación y cambios de humor.

Una vez guiados hasta el inicio del sendero, los excursionistas fueron evaluados, aunque ninguno requirió hospitalización. Sin embargo, habían perdido las llaves de su coche durante la caminata. Al día siguiente, un guardabosques regresó a la zona y las encontró bajo un tronco entre los helechos.

Este no es el primer incidente de este tipo en Nueva York. En mayo, dos excursionistas en los Adirondacks alertaron falsamente a las autoridades sobre la muerte de un compañero tras consumir hongos alucinógenos. El supuesto fallecido apareció sano y salvo poco después, y los tres fueron escoltados fuera de la montaña.

