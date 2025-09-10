Todo lo que debes saber sobre los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3: salud, conectividad y precio

Apple acaba de lanzar una nueva generación de relojes inteligentes que promete revolucionar la muñeca de millones de usuarios. Esta vez el gigante de Cupertino apuesta fuerte con el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y el Apple Watch SE 3, tres dispositivos que marcan un salto importante en salud, conectividad, autonomía y diseño. Si estás pensando en renovar tu smartwatch, aquí tienes un resumen con todo lo que debes saber: especificaciones, funcionalidades clave y precios oficiales.

Apple Watch Series 11: Salud y diseño premium

El nuevo Apple Watch Series 11 llega con un enfoque total en la salud y el bienestar. Este modelo incorpora una función que muchos esperaban: notificaciones de hipertensión, capaces de alertar al usuario ante signos de presión arterial alta tras analizar los latidos y la respuesta vascular del corazón a lo largo de 30 días. Además, estrena “Sleep Score”, una métrica completa basada en el análisis de la calidad del sueño, incluyendo duración, consistencia y fases para ayudarte a dormir mejor. Todo esto se añade al arsenal de funciones ya clásicas (oxígeno en sangre, ECG, ritmo cardíaco, detección de apnea, estimación de ovulación retrospectiva).

El precio del Apple Watch Series 11 parte desde los $399 dólares Credit: Apple | Cortesía

En cuanto a autonomía, la batería promete durar hasta 24 horas por carga, con carga rápida de 15 minutos para 8 horas de uso. La durabilidad tampoco queda atrás: la cubierta de Ion-X Glass ahora es 2 veces más resistente a rayaduras y los modelos de titanio siguen utilizando cristal de zafiro.

El diseño es más fino y ergonómico, disponible en aluminio (jet black, rose gold, silver y space gray) y titanio (natural, gold, slate), con tamaños de 42mm y 46mm. Con 5G integrado, las descargas y la conectividad mejoran notablemente, incluso en zonas de baja señal gracias a una antena renovada.

Y si eres un deportista, el nuevo “Workout Buddy”, potenciado por Apple Intelligence, ofrece motivación personalizada y análisis en tiempo real. El precio arranca en $399 dólares y estará disponible desde el 19 de septiembre en todo el mundo.

Apple Watch Ultra 3: Aventura sin límites

El Apple Watch Ultra 3 ofrece hasta 72 horas de uso continuo en modo ahorro Credit: Apple | Cortesía

Para quienes buscan lo último en tecnología y deportes extremos, el Apple Watch Ultra 3 es el reloj más avanzado de Apple hasta la fecha. Ahora lleva conexión vía satélite para enviar mensajes, compartir ubicación y activar Emergency SOS, incluso si estás sin red ni WiFi. Así, la seguridad sube al máximo nivel cuando sales de ruta, corres en el bosque o buceas.

Su pantalla es la más grande de cualquier Apple Watch, con tecnología LTPO3 y OLED de ángulo amplio, marcos 24% más finos y siempre encendida a 1Hz. La autonomía bate récords con 42 horas de uso normal (72 horas en modo ahorro), y hasta 20 horas de entrenamiento GPS continuo.

Las funciones de salud y deporte avanzan con nuevos sensores para el seguimiento preciso de apnea, la calidad del sueño, estimaciones de ovulación y la nueva función de notificaciones de hipertensión. Compatible con los mejores servicios de GPS dual, buceo recreativo (hasta 40 metros), ciclismo, golf y senderismo (mapas offline), el Ultra 3 está diseñado para exigirle al máximo.

El cuerpo está hecho en titanio natural o negro, y se acompaña de correas especializadas para deporte, montaña o el nuevo diseño Hermès. El precio oficial parte de $799 dólares, disponible globalmente desde el 19 de septiembre.

Apple Watch SE 3: Calidad y precio ajustado

El Apple Watch SE 3 cuenta con una autonomía de hasta 18 horas de funcionamiento con una sola carga Credit: Apple | Cortesía

Para los que buscan empezar en el ecosistema o quieren un buen reloj sin pagar de más, el Apple Watch SE 3 es la respuesta. Este modelo incorpora por primera vez pantalla Always-On, chip S10, carga rápida y conectividad 5G. El cristal es cuatro veces más resistente que su versión anterior y la batería dura hasta 18 horas.

La health suite integra “Sleep Score” para medir la calidad del sueño, detección de apnea, estimaciones retrospectivas de ovulación, sensores avanzados de temperatura en la muñeca y las gestos de doble tap y “wrist flick” para manejar el reloj con una sola mano. Además, suma funciones clave como llamada y mensajes de emergencia, y la opción “Apple Watch For Your Kids” para monitorizar a los niños sin necesidad de iPhone propio.

Las opciones de color incluyen midnight y starlight en aluminio de 40mm y 44mm. Por solo $249 dólares se convierte en uno de los relojes inteligentes con mejor relación calidad-precio del mercado este año.

Sin importar cuál elijas, cada uno de estos relojes trae lo último en tecnología, salud y conectividad, con una gran apuesta por la sostenibilidad y materiales reciclados en todos sus componentes. Ya se pueden reservar y, como siempre, Apple ofrece meses gratuitos de Fitness+ y Apple Music para nuevos usuarios.

