Acusan a sargento por presunta malversación millonaria en centro comercial de Houston

El sargento William A. Vides, veterano de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris, fue acusado de tres cargos de falsificación y un cargo de robo grave en relación con un plan de malversación de fondos en el centro comercial Highland Village, en Houston.

De acuerdo con los documentos judiciales, solo el cargo de robo supera los $300,000 dólares. Sin embargo, una demanda civil presentada por Highland Village Management LLC asegura que el monto real asciende a más de $4,38 millones.

Vides, de 44 años, se encuentra detenido en la cárcel del condado de Harris con una fianza de $145,000 dólares. Su próxima comparecencia ante el tribunal está programada para el 30 de septiembre de 2025.

El oficial estaba bajo licencia administrativa desde diciembre de 2024, mientras se desarrollaba una investigación de asuntos internos en la oficina del sheriff.

Acusaciones civiles y criminales

Según la demanda civil, Vides habría emitido pagos fraudulentos a sí mismo, falsificado horas extras y manipulado cheques para beneficio personal. También habría usado empresas vinculadas, como Will Vides Properties LLC y WV Systems LLC, para ocultar los fondos y adquirir propiedades en Rosenberg y Richmond, Texas.

La defensa de Vides niega las acusaciones y sostiene que Highland Village conocía todos los pagos y que los fondos correspondían a su trabajo. Además, señala que las presuntas irregularidades financieras se deben a las malas prácticas administrativas del centro comercial.

El Departamento de Policía de Houston llevó a cabo el arresto y está a cargo de la investigación criminal.

Vides se declaró inocente de los cuatro cargos en su contra.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas