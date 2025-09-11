Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de septiembre

Jueves 11

Molotov en el sur de California

La banda de rock, punk, metal y rap, Molotov, visitará el sur de California para presentar su gira 30 Anniversary Txxxr. El jueves en el House of Blues (400 W. Disney Way, Suite 337, Anaheim), y el domingo en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Ambos a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Exhibiciones en KITA Gallery

La muestra Plenty for All, en la KITA Gallery (3311 La Cienega Blvd., Los Angeles) presenta a los artistas angelinos Andrés Janacua, Hea-Mi Kim y Jacqueline Valenzuela, con obras nuevas y ya expuestas. Termina el 5 de octubre. Entrada gratuita. Informes darz.art.

Viernes 12

Noches de horror en SeaWorld

Howl-O-Scream en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) celebra su quinto aniversario con la transformación de este lugar en un lugar siniestro y escalofriante. Con shows en vivo, casas encantadas, carnaval de criaturas horrendas, zonas de terror y estaciones de comida y bebidas. Del viernes al 1 de noviembre. Boletos desde $45. Informes seaworld.com.

Foto: SeaWorld

Danza en el Teatro Ahmanson

La compañía de danza Camille A. Brown and Dancers hará su debut en el teatro Ahmanson del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), con la obra I AM, que será la primera vez que se presente en la costa Oeste. Viernes y sábado a las 7:30 pm., domingo a las 2 pm. Boletos desde $33. Informes musiccenter.org.

Foto: Cortesía

Cine mexicano en varias sedes

El festival de cine mexicano más grande fuera de México, Hola México Film Festival, celebra este año su edición 17, que se celebrará del viernes al 20 de septiembre. En la noche inaugural se presentará la película Autos, Mota y Rocanrol en el Teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). Viernes 7 pm. Boletos $30. Informes holamexicoff.com.

Foto: Cortesía

Sábado 13

La Santa Cecilia en The Luckman

La banda chicana de música indie, La Santa Cecilia, regresa al Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles) como parte de su gira mundial 2025. Sábado a las 8 pm y domingo a las 6 pm. Boletos desde $33. Informes theluckman.org.

Foto: Archivo Credit: Cortesía

Noche de Cumbia en el Ford

En la Noche de Cumbia: Sonido Gallo Negro & É Arenas, Gallo Negro trae su sonido tropical psicodélico de Ciudad de México, mientras que É Arenas representa a la banda de rock de fusión de géneros de Boyle Heights, Chicano Batman. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.

Foto: Cortesía

Festival patrio en Santa Ana

La ciudad de Santa Ana realizará la edición 45 de Fiestas Patrias Festival and Parade en las calles del centro de esta ciudad. Con shows de Luis Coronel y Roberto Tapia en sábado, y El Dasa y La Séptima Banda el domingo. También el domingo tendrá lugar el desfile (Main St., de Washington Ave., a Civic Center Dr.), con carrozas, artistas comunitarios, danza folclórica y más. Sábado y domingo a partir de las 12 pm. Gratis. Informes santa-ana.org.

Foto: Cortesía

Domingo 14

Exhibición de Jaws

Para celebrar los 50 años de la filmación de la cinta Jaws, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá Jaws: The Exhibition, la primera exposición a gran escala centrada exclusivamente en una sola película. Abre el domingo y termina el 26 de julio de 2026. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Festival de México en Musco

El Musco Center for the Arts (One University Dr., Orange) presenta la décima edición del Heartbeat of Mexico Festival, un día de música de mariachi, danza, arte visual y más de la cultura mexicana. Domingo a partir de las 12 pm. Entrada gratuita con reservación previa. Informes muscocenter.org.

Foto: Archivo Credit: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinión

Lunes 15

Cuco en el Greek Theatre

El cantautor chicano Cuco continúa con su Ridin’ Tour, que llegará al teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) y que tendrá como telonero a Foos Got Talent y al DJ José Galván. Lunes a las 8 pm. Boletos desde $30. Informes axs.com.