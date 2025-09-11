Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 11 al 17 de septiembre
La Santa Cecilia regresa al Luckman Fine Arts Complex este fin de semana
Jueves 11
Molotov en el sur de California
La banda de rock, punk, metal y rap, Molotov, visitará el sur de California para presentar su gira 30 Anniversary Txxxr. El jueves en el House of Blues (400 W. Disney Way, Suite 337, Anaheim), y el domingo en el teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles). Ambos a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes ticketmaster.com.
Exhibiciones en KITA Gallery
La muestra Plenty for All, en la KITA Gallery (3311 La Cienega Blvd., Los Angeles) presenta a los artistas angelinos Andrés Janacua, Hea-Mi Kim y Jacqueline Valenzuela, con obras nuevas y ya expuestas. Termina el 5 de octubre. Entrada gratuita. Informes darz.art.
Viernes 12
Noches de horror en SeaWorld
Howl-O-Scream en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) celebra su quinto aniversario con la transformación de este lugar en un lugar siniestro y escalofriante. Con shows en vivo, casas encantadas, carnaval de criaturas horrendas, zonas de terror y estaciones de comida y bebidas. Del viernes al 1 de noviembre. Boletos desde $45. Informes seaworld.com.
Danza en el Teatro Ahmanson
La compañía de danza Camille A. Brown and Dancers hará su debut en el teatro Ahmanson del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles), con la obra I AM, que será la primera vez que se presente en la costa Oeste. Viernes y sábado a las 7:30 pm., domingo a las 2 pm. Boletos desde $33. Informes musiccenter.org.
Cine mexicano en varias sedes
El festival de cine mexicano más grande fuera de México, Hola México Film Festival, celebra este año su edición 17, que se celebrará del viernes al 20 de septiembre. En la noche inaugural se presentará la película Autos, Mota y Rocanrol en el Teatro Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). Viernes 7 pm. Boletos $30. Informes holamexicoff.com.
Sábado 13
La Santa Cecilia en The Luckman
La banda chicana de música indie, La Santa Cecilia, regresa al Luckman Fine Arts Complex (5151 State University Dr., Los Angeles) como parte de su gira mundial 2025. Sábado a las 8 pm y domingo a las 6 pm. Boletos desde $33. Informes theluckman.org.
Noche de Cumbia en el Ford
En la Noche de Cumbia: Sonido Gallo Negro & É Arenas, Gallo Negro trae su sonido tropical psicodélico de Ciudad de México, mientras que É Arenas representa a la banda de rock de fusión de géneros de Boyle Heights, Chicano Batman. Sábado a las 8 pm. Boletos desde $40. Informes theford.com.
Festival patrio en Santa Ana
La ciudad de Santa Ana realizará la edición 45 de Fiestas Patrias Festival and Parade en las calles del centro de esta ciudad. Con shows de Luis Coronel y Roberto Tapia en sábado, y El Dasa y La Séptima Banda el domingo. También el domingo tendrá lugar el desfile (Main St., de Washington Ave., a Civic Center Dr.), con carrozas, artistas comunitarios, danza folclórica y más. Sábado y domingo a partir de las 12 pm. Gratis. Informes santa-ana.org.
Domingo 14
Exhibición de Jaws
Para celebrar los 50 años de la filmación de la cinta Jaws, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) abrirá Jaws: The Exhibition, la primera exposición a gran escala centrada exclusivamente en una sola película. Abre el domingo y termina el 26 de julio de 2026. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.
Festival de México en Musco
El Musco Center for the Arts (One University Dr., Orange) presenta la décima edición del Heartbeat of Mexico Festival, un día de música de mariachi, danza, arte visual y más de la cultura mexicana. Domingo a partir de las 12 pm. Entrada gratuita con reservación previa. Informes muscocenter.org.
Lunes 15
Cuco en el Greek Theatre
El cantautor chicano Cuco continúa con su Ridin’ Tour, que llegará al teatro Greek (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) y que tendrá como telonero a Foos Got Talent y al DJ José Galván. Lunes a las 8 pm. Boletos desde $30. Informes axs.com.