Condenan a exmodelo de Onlyfans por matar a un hombre en Ohio al que acusó de violarla en el pasado

Chelsea Perkins, una exmiembro de la Guardia Costera estadounidense y exmodelo de OnlyFans, fue sentenciada a 22 años y medio de prisión federal por el asesinato a tiros de Matthew Dunmire, un hombre al que acusaba de una violación previa en el Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, en marzo de 2021.

Perkins, natural de Alexandria, Virginia, se declaró culpable en mayo de un cargo de asesinato en segundo grado y de usar, portar y disparar un arma de fuego durante un delito violento en propiedad federal. El juez federal de distrito Solomon Oliver Jr. impuso la sentencia de 270 meses, seguidos de cinco años de libertad supervisada. La indemnización se determinará en una fecha posterior.

El caso, investigado por el FBI y el Servicio de Parques Nacionales, destaca por su premeditación y los esfuerzos de la acusada por encubrir el crimen.

Los hechos del crimen

Según documentos judiciales y declaraciones de la Fiscalía del Distrito Norte de Ohio, Perkins condujo el Smart de su esposo más de 480 kilómetros desde Virginia hasta Ohio para reunirse con Matthew Dunmire.

Tras recogerlo, pasaron la noche en un Airbnb. La mañana del 6 de marzo de 2021, Perkins llevó a Dunmire al parque nacional en Valley View. Caminaron por un cementerio, cruzaron barrancos y se adentraron en una zona boscosa alejada del sendero. Una vez allí, Perkins empuñó una pistola 9 mm y le disparó a Dunmire en la nuca, causándole la muerte de manera instantánea.

La investigación y la evidencia

El cuerpo de Dunmire, un aspirante a músico y padre de familia, fue encontrado días después por excursionistas. Los investigadores rastrearon los movimientos de Perkins a través de cámaras de vigilancia y registros de peaje, que la ubicaron conduciendo desde Virginia hasta Ohio y luego a Michigan, donde se hizo un tatuaje de una soga en el antebrazo el mismo día del homicidio antes de regresar a su estado.

Agentes federales allanaron su domicilio en Virginia e incautaron tres pistolas 9 mm. Una de ellas, encontrada en un bolso con su identificación, dio positivo en las pruebas de ADN de Perkins. Además, los investigadores recuperaron una nota borrada en su teléfono celular que simulaba ser una carta de suicidio falsa escrita supuestamente por Dunmire.

Una acusación previa y venganza

Durante la audiencia, los fiscales adjuntos Scott Zarzycki, Margaret A. Kane y Adam J. Joines argumentaron que el móvil fue la venganza. Perkins había acusado a Dunmire de violarla aproximadamente cuatro años antes, aunque nunca se presentaron cargos en su contra en ese caso.

“Fue una intención fría y calculada causar su muerte”, afirmaron los fiscales, que desestimaron el argumento de la defensa de que Perkins actuó bajo la influencia de un trastorno de estrés postraumático (TEPT) derivado de agresiones sexuales pasadas. “Lo que veo aquí hoy es una falta de remordimiento”, añadió uno de ellos en tribunal.

En la audiencia de sentencia, el juez Oliver Jr. reconoció el trauma pasado de Perkins pero coincidió con la fiscalía en que el motivo fue la venganza. “Ella crea algún tipo de trauma en sí misma, debido a su trauma”, dijo el magistrado, quien calificó el caso como uno de los más difíciles de su carrera.

Perkins se disculpó ante la familia de Dunmire: “Asumo toda la responsabilidad por lo que he hecho”.

La hermana de Perkins testificó en su defensa: “Mi hermana no es una persona violenta, tiene un corazón muy grande”. Sin embargo, la familia de la víctima contrarrestó con declaraciones emocionales. El padre de Matthew Dunmire afirmó, “Mi hijo también era una buena persona y ahora sus hijos no tienen padre”. Su tío, Dan Dunmire, ex marine, añadió, “Nunca conocí a nadie tan malvado o vil… Quien puede hacer esto puede hacérselo a cualquiera”.

Perkins cumplirá su condena en una prisión federal de Virginia Occidental para estar cerca de su familia.

Sigue leyendo:

– El presunto asesino de joven ucraniana en Charlotte aseguró que una “sustancia” en su cuerpo lo controlaba.

– Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York.