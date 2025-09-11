Matute, su magia es conectar con la gente

A veces, hasta a la misma banda mexicana Matute le cuesta trabajo creer el éxito tan avasallador que tiene. Y es que, aunque no tiene hits en la radio y no escribe sus canciones, lo que tiene de particular —y que defienden sus integrantes— es que no se trata de un grupo que solo canta temas famosos de otros, sino de algo que va más allá.

“[Tenemos éxito] sin salir en la televisión, sin tener un éxito en la radio”, dijo su fundador, Jorge D’Alessio. “Pero es [por] el boca a boca de la experiencia que hemos cultivado durante nuestros 19 años de vida”.

Porque, dijeron sus integrantes en una entrevista reciente, cualquiera puede interpretar canciones de los ochentas, pero no llenar once veces la Arena CDMX —con capacidad para 22 mil personas—, en Ciudad de México.

Luego, aunque no con públicos masivos, Matute ya pasó por Europa, por ejemplo, por el Pan Piper de París, donde solo se han presentado artistas latinos como Miranda y Mon Laferte.

“Y ver de repente la fila afuera, llena de mexicanos, se siente hermoso”, dijo Jorge. “Y además […] cuanto más lejos estás de México, más efervescente es la música en el concierto”.

También visitaron Madrid, Barcelona y Londres, a donde los fueron a ver no solo mexicanos, sino personas de Centro y Sudamérica. Ya también pisaron escenarios de Ámsterdam y Berlín. En unos meses regresarán por tercera vez y será a más ciudades.

Por lo pronto, Matute está de gira por Estados Unidos con su “Disco Stereo Tour”. Hoy jueves darán un concierto en el teatro Youtube y el fin de semana ofrecerán dos shows en el teatro The Venetian en Las Vegas, donde filmarán un video de sus presentaciones.

Matute lo integran, además de Jorge, Ignacio “Nacho” Izeta (guitarra eléctrica y vocalista), Pepe Sánchez (teclado), Irving Regalado (batería), Tana Planter (vocalista y coros) y Paco “El Oso” Morales (bajo). Ellos están convencidos de que su magia consiste en conectar con la gente.

A todos ellos los conocía Jorge por separado cuando eran parte de otras bandas. Un día se le ocurrió invitarlos a formar un grupo para tocar canciones que habían marcado sus vidas. Y así nació el grupo.

Lo que hace la diferencia entre una gira y otra son las canciones y los elementos que incluyen en cada una, explicaron los integrantes del combo. Por ejemplo, interpretan los popurrís que han hecho y que tienen más vistas en Youtube —algunos de ellos con 100 millones de reproducciones—, o agrupan temas muy conocidos de artistas también muy populares, entre ellos Juan Gabriel, Pimpinela o de la misma Lupita D’Alessio, madre de Jorge.

“Pero cambiamos todo”, dijo Jorge, “toda la idea, todos los visuales, el diseño de iluminación, el vestuario, los discursos, así que es absolutamente todo nuevo”.

Otro mérito es que Matute no solo canta los grandes temas ochenteros, sino que se apropió de ellos y les dio su propio toque, dijo el líder del grupo.

“Somos como seis hermanos divirtiéndose en el escenario”, dijo. “La química no se puede fingir; somos músicos de vocación, nos gusta lo que hacemos y lo hacemos con el mayor esfuerzo del mundo para que la gente la pase bien […] Y creo que algo le gustó a la gente y por eso nos han elegido para celebrar la vida con nosotros”.

En detalle

Qué: concierto de Matute

Cuándo: hoy jueves a las 8 pm

Dónde: teatro Youtube, 1011 Stadium Dr., Inglewood

Cómo: boletos desde $56; informes ticketmaster.com