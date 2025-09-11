Neto Becerra, sus favoritas, su estilo

Neto Becerra tiene mucho que contar como artista. Recientemente estrenó música, se graduó de la universidad, se presentó en el festival SXSW y visitó por primera vez México en su calidad de artista.

“Hemos estado muy ocupados”, dijo Neto, quien se crió en Pacoima, California, una ciudad al este de Los Angeles. “Esperamos seguir así”.

Neto se graduó de la carrera de finanzas de la Universidad Estatal de California, en Northridge, hace unos meses, profesión que planea combinar con la de cantante, una actividad que inició en 2024 luego de que se hiciera viral su tema “Bien servida”.

También fue parte de las presentaciones del reconocido festival de música SXSW en Austin, Texas, y hace unos meses fue invitado en un show en Tijuana de Régulo Caro, a quien considera su “compa”.

Y por otra parte, Neto estrenó un disco muy peculiar que se llama “Mis favoritas”. Lo movió la nostalgia por la época dorada de la música duranguense, que tuvo su auge a mediados de la década pasada. Él creció con ese ritmo, así que le preguntó a sus fans que cuáles eran los temas que más les gustaban y recibió una larga lista. Al final decidió grabar siete.

Pero Neto no se fue a un estudio a grabar canciones como “Dame tu amor”, “La vecinita”, “Volveré” y “Te ve fatal”, que popularizaron bandas como Patrulla 81, K-Paz de la Sierra, El Trono de México y Montez de Durango. Se le ocurrió juntarse con un grupo de amigos y grabar los temas en una cochera, por lo que se considera que todos los cortes del álbum fueron realizados en vivo.

Sin embargo, es necesario mencionar que no se trata de canciones en tono duranguense grabadas por Neto Becerra. Más bien se trata de temas con la firma del intérprete mexicoamericano.

“Yo les puse mi toque, con acordeón, percusiones a mi estilo”, dijo. “Son canciones que yo escuchaba y que me gustaban, pero ahora tienen el toque de Neto”.

Con Régulo Caro espera tener más colaboraciones; ya grabaron juntos “Un meme” y es posible que pasen más tiempo juntos en el escenario.

Y aunque todavía no hay nada concreto en cuanto a la próxima producción musical de Neto, es posible que prepare un segundo disco de éxitos duranguenses.

“Mucha gente me está pidiendo el segundo volumen”, dijo. “Pero [antes] viene un dueto con Noel Torres este mes; tengo mucha música para terminar el año”.