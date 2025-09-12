Confirman la secuela de 'Superman', 'Man of Tomorrow' y el rodaje inicia en abril 2026

En una entrevista reciente en el programa de radio SiriusXM de Howard Stern, James Gunn reveló detalles clave sobre la tan esperada secuela de Superman (2025), titulada oficialmente’Superman: Man of Tomorrow’.

Según el director, las filmaciones darán inicio aproximadamente en abril de 2026, con un estreno programado para el 9 de julio de 2027, justo dos años después del exitoso lanzamiento de la primera película.

La cinta, que ya tiene fecha de estreno confirmada por Warner Bros., promete ser una evolución narrativa significativa dentro del nuevo Universo DC liderado por Gunn.

En su primera descripción detallada de la trama, Gunn adelantó que la historia girará en torno a una alianza inesperada entre Superman y Lex Luthor frente a una amenaza cósmica mucho mayor.

“Es una historia sobre Lex Luthor y Superman, que tienen que colaborar hasta cierto punto contra una amenaza mucho mayor”, explicó Gunn.

“Es más complejo que eso, pero es una parte importante. Es tanto una película de Lex como de Superman”.

“Me identifico con el personaje de Lex”

El director expresó su profunda admiración por la interpretación de Nicholas Hoult como Lex Luthor en la película original, destacando su capacidad para humanizar al villano clásico.

“Me identifico con el personaje de Lex, por desgracia”, confesó Gunn con tono irónico, añadiendo: “Tenía muchas ganas de crear algo extraordinario con ellos dos. Me encanta el guion”.

Esta declaración cambia radicalmente la percepción inicial de la relación entre ambos personajes. Aunque el póster promocional lanzado por Gunn el 3 de septiembre mostraba a Lex Luthor vestido con su icónico Traje de Guerra —un exoesqueleto tecnológico diseñado en los cómics de DC para igualar la fuerza de Superman—, ahora parece claro que el traje no será un símbolo de guerra, sino de cooperación forzada. Lex lo utilizará no para derrotar a Superman, sino para enfrentar juntos una amenaza que supera sus diferencias.

David Corenswet, quien encarna a Clark Kent / Superman en la película original, también regresará, consolidando así la dupla central del nuevo universo cinematográfico de DC. Con una taquilla mundial de 614 millones de dólares, Superman (2025) se convirtió en la película de cómics más rentable del año, lo que asegura un fuerte respaldo financiero y creativo para su secuela.

Otros estrenos

Además, Gunn aprovechó la entrevista para actualizar a los fanáticos sobre el resto del plan de expansión del Universo DC. Confirmó que Supergirl, protagonizada por Millie Alcock, llegará a cines en 2026, y calificó su casting como “posiblemente el mejor que he hecho en toda mi vida”.

También mencionó la próxima película Clayface y la serie de HBO Max Lanterns, ambas en desarrollo para 2026, junto con la segunda temporada de Peacemaker, ya disponible en streaming.

Con esta nueva dirección, ‘Superman: Man of Tomorrow’ no solo será una secuela, sino una reinvención del mito del héroe y el villano, donde la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa.

