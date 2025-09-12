Las compañías de seguros de auto más económicas





Datos exclusivos de una encuesta revelan cuáles son las compañías con los índices de satisfacción más altos con las primas de los asegurados.

El costo de tener un auto sigue disparándose, con los precios de los autos nuevos y usados en aumento, y con el mantenimiento y las reparaciones alcanzando precios cada vez más elevados. Además de eso, está el seguro de auto, una protección esencial para cualquier conductor que pueda sufrir una tragedia en la carretera. La AAA calcula que el seguro representa el 17% de los gastos anuales del auto (sin contar la compra), por detrás del costo del combustible y la depreciación. En otras palabras, el seguro de auto es un gasto importante y un área con potencial de ahorro.

Consumer Reports encontró que la prima anual media era de un poco menos de $1,500, según una encuesta nacional a 40,566 asegurados en 2024. Los resultados mostraron que aproximadamente una cuarta parte de las personas en Estados Unidos con seguro de auto tienen primas anuales de entre $1,000 y $1,499. Y más del 10% tiene primas anuales de $3,000 o más. No es de extrañar que el precio de las primas sea una gran preocupación para los conductores.

Los resultados de la encuesta nos permitieron calificar a 36 proveedores de seguros de auto y revelar detalles sobre la satisfacción con sus primas, reclamos, cobertura y otros factores. Saber dónde buscar una cobertura de calidad y primas más bajas es esencial para los propietarios de automóviles que buscan reducir sus gastos.

“Los resultados de la encuesta a gran escala nos indican las empresas que ofrecen el mejor servicio y los mejores precios”, dice Martin Lachter, de la unidad de investigación y encuestas de Consumer Reports. “Comparar precios cada uno o dos años es la mejor manera para asegurarse de obtener el mejor precio”.

Primas anuales del seguro de auto

Entre los asegurados que cambiaron de compañía en los últimos cinco años, el ahorro medio en primas anuales fue de $461.

Al preguntarles por qué cambiaron, más de la mitad (58%) respondió que fue para obtener primas más bajas. La segunda respuesta más común (41%) fue que su aseguradora actual aumentó las tarifas. La combinación de uno o ambos factores fue la razón principal para casi tres cuartas partes (73%) de los asegurados que cambiaron de compañía.

¿Buscas una compañía de seguros de auto más económica? Revisamos los resultados de la última encuesta para recopilar la siguiente lista de las aseguradoras con las que los asegurados declararon estar más satisfechos en cuanto a las primas. Si bien la lista incluye algunas compañías reconocidas, muchas de las aseguradoras que ocupan los primeros puestos no son las que se anuncian con frecuencia en televisión.

Estos conocimientos y calificaciones completas de seguros de automóviles están disponibles para los miembros digitales de Consumer Reports.

En orden de clasificación, los asegurados calificaron con mayor satisfacción las primas de:

• Erie Insurance Group

• NJM Insurance Group

• NYCM Insurance Group

• Wawanesa General Insurance Company

El siguiente grupo obtuvo una calificación más baja en cuanto a satisfacción con las primas, aunque se encuentran entre las 10 mejores aseguradoras en general:

• Amica Mutual Group

• USAA Group

• The Cincinnati Insurance Company

• Country Financial

• Acuity

• Auto Club Enterprises Insurance

Erie Insurance Group y NJM Insurance Group destacan por obtener las puntuaciones generales más altas y estar entre los mejor calificados en satisfacción con respecto a las primas.

Consulta las calificaciones completas de seguros de auto.

