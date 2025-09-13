Gobierno de Venezuela afirma que Estados Unidos retuvo un barco pesquero de manera “hostil”

El régimen de Nicolás Maduro aseguró este sábado que un destructor estadounidense supuestamente mantuvo retenido un barco pesquero que navegaba en aguas venezolanas.

Estados Unidos desplegó recientemente ocho buques en el Caribe sur para llevar a cabo operaciones contra el narcotráfico internacional, una acción que provocó nuevas tensiones con Caracas.

El viernes, “el buque venezolano Carmen Rosa, tripulado por nueve humildes pescadores atuneros (…) fue asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de Estados Unidos, el USS Jason Dunham”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La embarcación navegaba “a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla”, en aguas que corresponden la Zona Económica Exclusiva venezolana, agregó.

Tensiones crecen en el Caribe

“El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas”, detalló la nota, que consideró que el episodio “constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

Las tensiones con Estados Unidos escalaron después que el presidente Donald Trump anunciara que su fuerza naval había atacado una lancha con 11 “narcoterroristas” que habrían partido de Venezuela.

Washington, que no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, lo acusa de encabezar el grupo criminal narcotraficante cartel de los Soles y ofrece $50 millones de dólares por información que conduzca a su captura.