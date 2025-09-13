Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Amores nuevos se te van a atravesar en estos días, y no será en la tiendita ni en la carnicería, sino por redes sociales o amistades que te van a querer hacer cupido, pero aguas, porque entre tanto mensajes y tanto “buenas noches y bendiciones”, podrías caer con la persona incorrecta. En el trabajo viene un estrés que ni el café ni las galletas María te van a quitar, pero a la vez te vas a dar cuenta de cuánto te quiere la gente que te rodea, aunque a veces no lo digan con palabras sino con pequeños gestos. Es necesario que pienses en tu futuro, pero también voltees al pasado, pa’ que no te tropieces con la misma piedra y no repitas los mismos errores. Eres buena persona, cambias más que las modas, y te duele ver sufrir a otros, pero acuérdate que primero se atiende el corazoncito propio antes de querer cargar con el de todos los demás. Pon ojo con una amistad que anda decaída, porque si no te cuidas, te arrastra a su tristeza y luego tú también terminas tirando la toalla. No caigas en provocaciones que te saquen de tu centro ni de tu paz, recuerda que cuando te lo propones logras todo, pero todo, siempre que le metas empeño y no flojera. Es momento de aprender a poner límites y de recordar que ni los santos se salvaron de chismes, así que tú tampoco.
VIRGO
Mira, es importante que tomes en cuenta todas esas caídas que has tenido, porque tú eres bien dado a encariñarte con la piedra y quedarte ahí aunque te lastime. A veces sueles estar donde no te quieren o donde te tratan mal, y eso no es amor propio, mija. Tu desconfianza, aunque te protege, podría meterte en broncas, porque la gente que de verdad te aprecia podría sentirse ofendida. En los dineros se vienen cambios positivos, alivianadas que te van a permitir pagar deudas y respirar un poco. Cuando necesites un consejo, búscalo en quien ya sabes que nunca te falla, porque si lo pides al equivocado podrías terminar metiendo la pata. Nuevos amores se asoman, pero junto con ellos vienen traiciones bien canijas; así que no confíes tan rápido ni des el corazón como si fueran estampitas. Una persona de piel clara va a meterte en líos por envidias tontas, así que abre bien los ojos. Deja las dudas a un lado, atrévete a ir por lo que quieres, conoce gente nueva y sal, porque aunque digas que el amor ya no es necesidad, puede ser la medicina para sanar cicatrices del pasado. La soledad no te preocupa, pero si la dejas crecer, se te puede volver depresión. No olvides que tu paz no se negocia.
LIBRA
Hay muchas posibilidades de que ese negocio que traes en la cabeza por fin cuaje, nomás ponte las pilas y deja de hacerle caso a los comentarios negativos de la gente envidiosa que ni tortillas tiene pero opina. Si alguien te interesa, muéstraselo, porque ahí hay un sentimiento que puede crecer más rápido de lo que imaginas. Ten cuidado con dos amistades que andan de lengua larga hablando mal de tu familia, no permitas que te manchen tu apellido. Es hora de cambiar de actitud, de ser más positivo y de confiar en ti mismo, porque tienes la capacidad para lograr lo que se te ocurra. Deja de querer cargar con medio mundo, ya bastante con tu vida, porque andas descuidando tu felicidad por andar de Madre Teresa. Inicia desde cero si es necesario, porque vida solo tienes una y nadie más la va a vivir por ti. Hazlo a tu manera, sin dar explicaciones, pero disfrútalo al 100. Cuida tu imagen, porque aunque digas que te vale lo que digan, tampoco se trata de darles armas para que hablen. Y recuerda: nadie se acuerda de las veces que ayudaste, pero todos están listos pa’ criticarte cuando tropiezas.
ESCORPIO
En los dineros viene mejora rotunda en las próximas semanas, como si la suerte te sonriera después de tanto aguantar. Aprende a ser feliz en soledad y también en compañía, porque ya estuvo bueno de mendigar cariño, amor y atención de gente que ni agua te ofrece. Valórate, quiérete y recuerda que quien te quiera va a luchar por ti y va a pagar tu precio, porque tú no eres rebaja de tianguis. Cambios importantes se aproximan, y una amistad te necesitará más que nunca tras un rompimiento amoroso. Tu familia también va a requerir tu apoyo, así que no la descuides, que es lo más firme que tienes. Pon ojo con un familiar, porque puede meterte en líos con dinero o malos manejos. El amor a distancia se pondrá a prueba, pero ahí se verá si es real o puro cuento. Vienen días intensos donde te vas a sacudir a personas que nomás te daban problemas, es tiempo de depuración y de cortar lo que no suma. Es hora de enfocarte en tus sueños y planes, madurar, dejar tonterías atrás y sacar tu lado más perra. Ya no te conformes con migajas, ahora te toca sentarte en la mesa y servirte el plato completo.
ARIES
Ten mucho cuidado con caídas, tropiezos y hasta golpes tontos porque estos días andarás más distraído que nunca. Pon atención a un sueño que tendrás, porque ahí te llegará una respuesta que tanto has buscado y que está relacionada con algo importante que pasará en menos de un mes. Se vienen cambios fuertes en tus estados de ánimo, andarás medio bipolar: un ratito arriba y al siguiente bien decaído, capaz que hasta el clima tenga la culpa. No te creas de las palabras bonitas, fíjate mejor en los hechos, porque promesas todos hacen, pero cumplirlas, pocos. Una amistad va a empezar a sentir atracción carnal por ti, y no es amor, es puro antojo. Si no te interesa y no quieres lastimar, ponle freno antes de que piense que te importa más de la cuenta. Recuerda, mijo, que nada es lo que parece; si no lo ves con tus propios ojos, no lo creas. No te dejes llevar por cuentos ni chismes de vecindad que lo único que hacen es meterte ideas tontas en la cabeza. Aprende a escuchar tu intuición, porque esa nunca se equivoca, y ponte buzo porque la vida no da segundas advertencias.
TAURO
Si tu relación anda turbia es porque dejaron de ser los mismos de antes y ya cayeron en la monotonía. Es momento de darle sabor otra vez o dejar que cada quien agarre su camino. En estos días podrías andar con cambios de humor repentinos y hasta molestias en la garganta o dolores de cuerpo, así que cuídate más. Tú eres de subir rápido de peso si te descuidas, así que ponte las pilas con dieta o ejercicio, porque luego andas llorando cuando la ropa ya no entra. Proponte cumplir tus metas sin rendir cuentas a nadie, y mucho menos andes arrastrándote detrás de quien ni te pela. No desconfíes de la persona que te interesa, porque su pasado ya le dio lecciones y no quiere repetirlas. Sueles ser demasiado directo y a veces hieres sin darte cuenta, cuida tu carácter y cómo hablas, porque no todos aguantan la neta pelona. Ojo con promesas hechas en momentos de alegría, porque esas son las que más se incumplen y terminan pasándote factura. Aprende a medir tus palabras y tu corazón, porque no todos merecen tu confianza ni tu entrega.
GÉMINIS
Recuerda que no naciste mamila, la vida y las personas que te rodearon fueron quienes te moldearon. No te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes, porque guardarte las cosas es como tener una olla de presión lista para explotar. Viene una nueva amistad que podría despertar en ti un sentimiento medio raro, nada sano si lo alimentas, así que cuidado con obsesionarte. El amor llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, así que deja de corretearlo porque lo único que logras es espantarlo. Cuídate de lo que comes, sobre todo irritantes, porque andas con tendencia a gastritis o colitis. Si tienes pareja y esta siempre duda de ti, piensa bien si es la persona que quieres a tu lado, porque de nada sirve estar con alguien que no confía. Haz un balance de lo bueno y lo malo y ahí verás si vale la pena seguir. Andarás con conflictos existenciales, de humor pesado y tan insoportable que ni tú mismo te vas a aguantar. Además, eres de tomarte las críticas demasiado en serio, y ahí te andas dando golpes de pecho por cosas que no lo merecen. Relájate y aprende a reírte de ti mismo.
CÁNCER
Eres muy de ilusionarte rápido, mostrar mucho interés y luego decepcionarte de la nada, porque te gana tu lado perfeccionista. Te concentras en lo grande y olvidas lo pequeño, que al final es lo que más cuenta. Si esa persona que te gusta no muestra interés por ti, estás en el lugar equivocado; no pierdas tu tiempo con alguien que no está dispuesto a apostar por ti. Mejor invierte ese tiempo en ti mismo, porque el amor llega cuando menos lo esperas. Cada nuevo inicio es una oportunidad, pero si andas perdido sin rumbo, lo mejor es que te sientes y pienses bien qué quieres y hacia dónde vas. Sé persuasivo y detecta bien a tus enemigos, porque no todos los que sonríen son amigos. Se vienen días de muchas preocupaciones, pero nada que no puedas superar. Ten fe en tu capacidad, porque lo que te propones lo logras. Eso sí, amores del pasado podrían regresar, pero solo para fregarte la vida, así que dales puerta y no los dejes entrar. Aprende a soltar sin miedo, porque lo que se va, se va, y lo que es tuyo siempre regresa.
PISCIS
Una amistad cercana se enfermará en estos días, pero tranquila mi reina, no será nada grave, solo un susto. Ya no es tiempo de andar regresando al pasado, mejor visualiza tu futuro y el rumbo que quieres darle a tu vida. Eres muy de “pégame pero no me dejes”, y eso no es amor, es costumbre disfrazada. Cambia esas actitudes que no te gustan de ti mismo, busca un balance entre lo que eres y lo que quieres ser. La felicidad no es eterna, pero sí es una decisión; no te atontes y aprovecha cada momento bueno como si fuera el último. Cuida tus planes y no andes de bocón contándolos, porque la envidia nunca duerme y tú levantas celos por donde pasas. Ya deja de pensar en lo que la vida se llevó, enfócate en tus metas, en lo que sí puedes construir, y verás cómo logras ese balance que tanto necesitas. Si tienes pareja, dediquen más tiempo juntos, que hasta un viajecito les vendría bien para fortalecer la relación. Bájale tres rayitas a los celos y al orgullo, porque con eso solo te amargas. Atiende tu cuerpo, cambia hábitos, haz ejercicio, porque el engrudo ya se está notando.
ACUARIO
En estos días extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante, pero mientras sigas ahí atorado, no vas a poder abrir la puerta a nada nuevo. Cierra ciclos, aunque duela, solo así podrás recibir lo que la vida tiene preparado para ti. Te vas a enterar de una verdad oculta que te va a sacar chispas, puede venir de la familia o de tu relación, pero más vale saberla a tiempo. Si tu relación ya va en declive, revisa la comunicación y la confianza, porque sin eso no hay amor que aguante. Y si de plano no crees en tu pareja, no pierdas más tu tiempo. Recuerda que las oportunidades no esperan eternamente, tienen fecha de caducidad, así que no te tardes en decidir. El amor podría decepcionarte en el corto plazo, pero cuando dejes de buscar con desesperación, llegará alguien que de verdad va a sanar tus heridas y a darte un nuevo inicio. Date chance de empezar desde cero, sobre todo en el amor, pero también en tu vida personal. Suelta el miedo, mi cielo, porque los nuevos comienzos siempre llegan disfrazados de finales dolorosos.
CAPRICORNIO
Es momento de endurecer tu corazón para que no sigas saliendo herido. Confías demasiado pronto en la gente y terminas cayendo en el mismo agujero. Aprende a confiar solo en quien lo merece, ama a quien te ama, y deja de dar más de lo que recibes, porque eso desgasta. Si tienes pareja, cuida las broncas de celos absurdos y la sobreprotección, porque eso mata el amor más rápido que la rutina. No vivas nada más al día, vive cada instante y que te valgan los comentarios venenosos, porque tu misión es ser feliz. No confundas tus sentimientos: a veces recibes un trato bonito de alguien y lo malinterpretas como amor, pero lo que en realidad necesitas es afecto sincero, no cualquier cariño pasajero. Se vienen cambios laborales que te abrirán nuevas puertas, aprovéchalos. Tu manera tan seria de ver la vida puede ser tu mejor herramienta para los proyectos que vienen, solo no descuides tu corazón. Traes miedo a enamorarte por experiencias pasadas, pero no dejes que ese miedo se vuelva tu cárcel. Recuerda: el que no arriesga no gana, y tú ya mereces volver a sentir bonito.
SAGITARIO
Cuidado con cambios repentinos en tu salud, no está de más que te tomes unas vitaminas para reforzar tu sistema. Es momento de que mires la vida con otros ojos y cambies tu manera de actuar, porque la vida te va a poner enfrente nuevas oportunidades, tanto en el trabajo como en el amor. El encierro o la rutina te pueden llevar a caer con cualquier hijo de la tiznada que en lugar de ayudarte, termine fregándote más. Así que no te desesperes ni agarres lo primero que se te cruce. La vida está tomando su curso y es hora de que decidas qué quieres y hacia dónde vas para ser feliz de verdad. Aprende a quitar de tu camino a esas personas que solo generan problemas, porque si las dejas, se convierten en parásitos que te chupan la energía y la buena voluntad. Vienen grandes cambios, pero depende de ti si los aprovechas o los dejas pasar. No tengas miedo de reinventarte, Sagitario, porque cada cierre abre nuevas puertas. Y recuerda: más vale solo que mal acompañado, así que selecciona bien a quién le das entrada a tu vida.