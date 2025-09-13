Registran terremoto de magnitud 7.4 en la península de Kamchatka en Rusia

Un potente terremoto de magnitud 7.4 golpeó la península de Kamchatka en el Extremo Oriente de Rusia el sábado, dijo el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que eran posibles olas “peligrosas” a lo largo de las costas dentro de las 150 millas (unos 300 kilómetros) del epicentro del terremoto.

El terremoto se produjo a 111 kilómetros (69 millas) al este de la ciudad rusa de Petropávlovsk-Kamchatski, centro administrativo de la región de Kamchatka, a una profundidad de 39.5 kilómetros, según el USGS.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico afirmó que era posible que se produjeran olas “peligrosas” a lo largo de las costas rusas en un radio de 300 kilómetros del epicentro.

El USGS había dado inicialmente una magnitud de 7.5 antes de rebajarla.

En julio, uno de los terremotos más fuertes jamás registrados sacudió la península de Kamchatka, provocando tsunamis de hasta cuatro metros (12 pies) de altura en todo el Pacífico y desencadenando evacuaciones desde Hawái hasta Japón.

El terremoto de magnitud 8.8 fue el más fuerte desde 2011, cuando un temblor de magnitud 9.1 frente a las costas de Japón provocó un tsunami que causó la muerte de más de 15,000 personas.

El terremoto de julio llevó a las autoridades japonesas a ordenar a casi dos millones de personas que se dirigieran a terrenos más elevados. También se emitieron alertas de tsunami en toda la región, antes de ser revocadas o rebajadas.