Trump lanza reproches a la OTAN por continuar comprándole petróleo a Rusia y le pone un ultimátum

El presidente Donald Trump les reprochó a los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por continuar comprándole petróleo a Rusia, situación hace que cualquier acción llevada a cabo por Estados Unidos para sancionarla por el conflicto bélico entablado con Ucrania resulte insignificante y por ello les exige dejar de hacerlo.

Molesto por ser exhibido como un mandatario laxo frente al gobierno encabezado por Vladimir Putin, el republicano de 79 años recurrió a la plataforma Truth Social para exigirle a la OTAN dejar de continuar apoyando a la economía de Rusia al comprarle hidrocarburos, pues sin ello resulta imposible que sienta la presión de Estados Unidos.

“Estoy listo para aplicar importantes sanciones a Rusia cuando todas las naciones de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN DEJEN DE COMPRAR PETRÓLEO DE RUSIA”, expresó.

Acto seguido, Trump le sugirió a las naciones europeas imponerle aranceles a China para que, indirectamente, esta dejé de apoyar a Rusia y puso como ejemplo la penalización que Estados Unidos le impuso a las exportaciones de India.

“Creo que esto, más la OTAN, como grupo, imponiendo aranceles del 50% al 100% a China, que se retirarían por completo después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para PONER FIN a esta guerra mortal, pero RIDÍCULA”, subrayó.

Aunque Trump se comprometió a solucionar en tiempo récord el conflicto entre Rusia y Ucrania, durante ocho meses ha fracasado en el intento. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

De acuerdo con información divulgada por la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat), durante el primer trimestre de este año, las importaciones de petróleo procedentess de Rusia con destino a Europa se redujeron a $1,720 millones de dólares, esto con respecto a los $16,400 millones de dólares que registraban en el mismo trimestre cuatro años atrás.

No obstante, eso parece no convencer al presidente estadounidense, pues está convencido de que la OTAN quizá únicamente le está quitando tiempo y dinero para resolver un conflicto heredado.

“Esta no es la GUERRA DE TRUMP (¡nunca habría comenzado si yo fuera presidente!), es la GUERRA de Biden y Zelenski. Solo estoy aquí para ayudar a detenerla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas (7,118 vidas perdidas solo la semana pasada. ¡Una locura!)

Si la OTAN hace lo que digo, la GUERRA terminará rápidamente y todas esas vidas se salvarán. Si no, solo están desperdiciando mi tiempo, y el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos”, concluyó.

