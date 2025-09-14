Florida ejecutará en octubre a exdiácono bautista condenado por doble homicidio

Samuel Lee Smithers, de 72 años, fue condenado por asesinar a dos mujeres cuyos cuerpos aparecieron en un estanque rural de Plant City. Será ejecutado el 14 de octubre, en medio de un año récord de penas capitales en Florida bajo la gestión de Ron DeSantis.

Los registros judiciales señalan que Smithers conoció a Christy Cowan y Denise Roach en un motel de Tampa en 1996, donde les pagó por sexo.

En ese entonces, Smithers trabajaba en mantenimiento de jardines en una propiedad de 11 hectáreas con estanques. El 28 de mayo de 1996, su empleador, Marion Whitehurst, lo vio limpiando un hacha en la cochera y notó un charco de sangre.

Aunque Smithers alegó que se trataba de un animal, más tarde la policía halló rastros de arrastre hacia un estanque, donde aparecieron los cuerpos de las dos mujeres.

Condena y confesión

Las víctimas habían sido golpeadas, estranguladas y arrojadas al agua. Smithers confesó los crímenes y en 1999 fue condenado a muerte por un jurado. Sus apelaciones fueron rechazadas por la Corte Suprema de Florida.

La ejecución está programada para el 14 de octubre de 2025 en la Prisión Estatal de Florida. Smithers será la decimocuarta persona ejecutada en el estado este año.

El gobernador Ron DeSantis ha firmado más órdenes de ejecución en un solo año que cualquier otro mandatario estatal desde 1976, cuando se restableció la pena capital.

Florida lidera la lista nacional, con 30 ejecuciones en EE.UU. en 2025, seguida por Texas y Missouri.

Otros casos en fila

Antes de Smithers, el estado ejecutará a David Joseph Pittman y a Victor Tony Jones en septiembre.

La última ejecución en Florida fue la de Curtis Windom, de 59 años, condenado por un triple asesinato en 1992.

