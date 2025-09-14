Georgia: capturan a hombre que hirió gravemente a un oficial durante operativo
Timothy Craig Ramsey fue arrestado tras una extensa persecución en el norte de Georgia. Se le acusa de disparar y herir de gravedad al capitán Brantley Worley
La Oficina de Investigaciones de Georgia (GBI) informó que la noche del viernes el capitán Brantley Worley, de la Policía de McCaysville, resultó herido de bala cuando respondía a un reporte de persona sospechosa.
El presunto atacante, identificado como Timothy Craig Ramsey, de 26 años, abrió fuego contra el oficial antes de huir de la escena, vestido con un traje resistente a productos químicos de color verde brillante, detalló la GBI.
Búsqueda y captura
Tras varias horas de operativo, Ramsey fue detenido alrededor de las 6 p. m. del sábado, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre el arresto.
Worley, quien tiene tres años de servicio en el departamento, fue trasladado en helicóptero a un hospital en Chattanooga, Tennessee, donde permanece en estado crítico.
El gobernador de Georgia, Brian Kemp, expresó su solidaridad con el oficial y su familia: “Marty, las chicas y yo pedimos a todos los georgianos que se unan a nosotros en oración por este oficial que recibió un disparo en acto de servicio, así como por todos los agentes del orden que enfrentan este tipo de peligro regularmente para proteger a sus comunidades”.
McCaysville, una ciudad de apenas 1,200 habitantes en la frontera con Tennessee, se encuentra consternada tras el ataque. La GBI mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.
Sigue leyendo:
· La Universidad de Emory lanza alerta tras reporte de un tirador activo en su campus de Atlanta
· Reportan víctimas en tiroteo en base militar Fort Stewart en Georgia
· Demócratas alertan de medida a favor de armas que republicanos impulsan en ley presupuestal