Roban reliquia de Carlo Acutis, primer santo millennial, en parroquia de Venezuela

Una reliquia de Carlo Acutis, declarado el primer santo millennial de la Iglesia Católica, fue robada el pasado 9 de septiembre en la parroquia Santo Domingo de Guzmán, ubicada en el municipio Cardenal Quintero del estado Mérida, al occidente de Venezuela. La información fue confirmada por Adrián García, coordinador del Grupo Juvenil San Carlo Acutis.

“Hasta ahora no hay información, sigue desaparecida. Tenemos fe en Dios que aparezca, tiene un gran valor espiritual”, indicó García, según lo publicado por la agencia AP, La pieza sustraída, un pequeño trozo circular de tela, era una reliquia de tercer grado, colocada dentro de un relicario de vidrio.

El robo ocurre apenas días después de que el papa León XIV canonizara a Acutis, un adolescente experto en computación que usó la tecnología para difundir la fe católica. La Iglesia considera a Carlo Acutis un modelo para las nuevas generaciones de creyentes. Las reliquias de tercer grado, como la desaparecida, son objetos que han estado en contacto con el santo y suelen ser enviadas a parroquias de distintos países para la veneración de los fieles.

Las autoridades locales han iniciado la investigación y la policía judicial se encuentra a cargo del caso. La parroquia informó que hasta el momento no se tiene información sobre los responsables ni el paradero de la reliquia.

No es la primera vez que las reliquias de Carlo Acutis son objeto de incidentes. En abril pasado, la Iglesia denunció la venta de objetos del santo a través de plataformas en línea.

La muerte de Carlo Acutis

Carlo Acutis, quien falleció en 2006 a los 15 años por leucemia, destacó por su profunda devoción a la Eucaristía y su habilidad para la tecnología. Creó una exposición en línea que documenta milagros eucarísticos a lo largo de la historia, y se le atribuye su primer milagro reconocido oficialmente, la curación de un niño en Brasil tras un servicio de oración con la presencia de una reliquia.

La desaparición de esta reliquia ha generado preocupación entre los devotos en Venezuela y en el mundo, quienes esperan su pronta recuperación y la preservación de este valioso objeto de veneración que conecta a los fieles con el legado de Carlo Acutis.

