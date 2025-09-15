Doble asesinato en Pembroke Pines, Florida: nieto de la dueña de la casa bajo arresto

Las autoridades confirmaron el domingo la captura de Isaiah Collins, de 27 años, principal sospechoso del asesinato de dos personas encontradas sin vida en una vivienda local en Pembroke Pines, Florida.

Collins, buscado desde el 10 de septiembre, fue detectado por un alguacil fuera de servicio en un parque de Miami Gardens. Al ser confrontado, trató de escapar cruzando a pie la autopista Florida Turnpike, lanzándose a un canal y finalmente trepando a un árbol, donde fue rodeado por los agentes.

Aunque aún no se ha recuperado un arma, buzos inspeccionan el canal por donde huyó el sospechoso. La magnitud del operativo fue notoria para los conductores que transitaban por la autopista, debido a la presencia de unidades forenses y detectives.

El hallazgo de los cuerpos

El caso se remonta al 10 de septiembre, cuando oficiales del Departamento de Policía de Pembroke Pines acudieron a una llamada al 911 por un hombre inconsciente en el garaje de una vivienda ubicada en 1730 NW 109 Avenue.

En el lugar, hallaron el cuerpo de Octavis Anthony Myers, fallecido desde hacía tiempo. Durante la inspección de la casa, encontraron también el cadáver de una mujer en una de las habitaciones, cuya identidad no ha sido revelada.

Sospechoso cercano a la residencia

Collins, nieto de la propietaria de la vivienda, residía con frecuencia allí. En un inicio, las autoridades manifestaron preocupación por su seguridad, pues desconocían su paradero. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, surgieron pruebas que lo vincularon directamente con el doble homicidio.

Ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con arma de fuego, confirmaron los investigadores.

La policía de Pembroke Pines solicitó la colaboración ciudadana para aportar información adicional que ayude a fortalecer el caso contra Collins.

