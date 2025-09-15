Dos tornados arrasan viviendas en el sureste de Utah sin dejar heridos

Una fuerte tormenta generó el sábado dos tornados en menos de una hora en el condado de San Juan, al sureste de Utah, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Los fenómenos ocurrieron a partir de las 12:35 p. m. cerca del arroyo Montezuma.

El meteorólogo Kris Sanders, de la oficina del NWS en Grand Junction, Colorado, indicó que las trayectorias cubrieron menos de 16 kilómetros, aunque aún se investiga la velocidad de los vientos y la extensión exacta de los daños.

El presidente de la Nación Navajo, Buu Nygren, confirmó en redes sociales que tres casas fueron demolidas. La reserva, de 70,000 kilómetros cuadrados, se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah, y es considerada la más grande entre las tribus nativoamericanas.

Sin heridos, pero con pérdidas en animales

Aunque no se registraron heridos, el Departamento de Policía de Navajo informó que varios animales de granja y mascotas fueron reportados como desaparecidos tras el paso de los tornados. Fotografías oficiales mostraron una columna de nubes oscuras y una vivienda reducida a escombros.

Sanders subrayó que los tornados son inusuales en esa parte de Utah. Desde 1950, el NWS solo había confirmado dos eventos de este tipo en la zona. Un equipo de especialistas podría realizar un estudio en el lugar para precisar la magnitud de los fenómenos.

