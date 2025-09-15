Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Se te viene un viajecito o por lo menos vas a empezar a planearlo, y mira que esos cambios te van a caer como agua fresca porque traes la cabeza hecha bolas. En el terreno del amor, no te hagas pato, que vas a empezar a sentir cosquillitas por una amistad o por alguien que se te apareció de la nada en estas últimas semanas. Y aguas con tus sueños, que andarán bien premonitorios, así que ponles atención porque ahí viene el chisme adelantado de lo que está por pasar.
Deja de estar cargando con problemas ajenos y tus propias culpas, porque ni son tuyas todas ni te corresponde resolverle la vida a medio mundo. Aprende a tratar a la gente como se merece, pero sobre todo aprende a no dejar que te manipulen, ni siquiera tú mismo con tus enredos mentales. Si tienes pareja, ojo con la desconfianza, los celos y las mentiras, porque por andar de desconfiado puedes echar a perder lo que tanto te costó construir.
Ya bájale a complicarte tanto la existencia, mi’jo, la vida es un ratito y no se trata de traer el costal de piedras a la espalda. Que no se te ocurra mendigar cariño ni andar rogándole a alguien que le vales tres cacahuates, porque ahí sí ya me perdiste. Levanta la cara, suelta lo que no sirve y no gastes saliva en quien no lo merece. Cuida tu estómago también, que lo traes vuelto engrudo por tragar lo que sabes que no te cae bien. Y mucho ojo con negocios o inversiones en estos días, porque no falta el vivales que te quiera chamaquear con un fraude. Aprende a decir “a la fregada” y que se te resbale lo que no te deje nada.
ACUARIO
En cuestiones del amor, mira nomás, traes hartas posibilidades de que todo mejore con esa persona con la que andabas a tirones y aflojes. Ya sea tu pareja o alguien que traes entre ceja y ceja, las diferencias empiezan a tener arreglo. Pero no te me hagas la víctima ni te derrumbes tan fácil, porque a veces te dejas caer como si no tuvieras fuerzas, y la verdad es que tienes con qué levantarte y demostrarle al mundo hasta dónde puedes llegar.
Un familiar se me enferma, pero nada grave, así que no hagas drama de más. Y si todavía no tienes relación estable, deja que el tiempo fluya, que en estas semanas aparece alguien a través de redes sociales o por medio de amistades. Ahí hay chances de que nazca algo bonito y duradero, pero no te emociones con la primera impresión porque muchos traen la cara más falsa que billete de tres pesos. Primero conoce, luego confía.
Que no te tumben los comentarios negativos, recuerda que si alguien se siente muy perra, tú eres perra y media, y con pedigree. Aclara broncas pasadas y deja las cosas claras, que si no se aguantan, pues que no se junten contigo. Ya estás en un punto en que tu bienestar es lo más importante, así que aprende a ponerte en primer lugar, no quieras andar arreglándoles la vida a otros cuando ni la tuya tienes al cien. Madurar duele, pero bendito sea, porque por fin vas a empezar a cuidarte y a vivir sin tantas ataduras.
CAPRICORNIO
Mira, no te mortifiques por chismes de vecindad, que la gente sin oficio vive de inventar y hablar. Mientras más les hagas caso, más van a seguir fregando. Que se te resbale todo, como manteca en comal caliente. Concéntrate en tus proyectos y guarda tus ideas bajo llave, porque hay quien nada más anda con la oreja parada pa’ robártelos.
Traes un crecimiento personal a la vuelta de la esquina, pero primero necesitas estar bien por dentro, mi’ja, porque nadie recoge buen fruto de un árbol seco. Tus amistades también son importantes, no te encierres tanto en tus pendientes, que luego cuando quieres buscarlas ya se te fueron. Tú eres fuerte, pero tu talón de Aquiles siempre será la familia, así que no la descuides ni permitas que sean tu punto de debilidad.
Oportunidades nuevas y amores viejos te van a andar rondando. Puede que regreses con alguien del pasado, pero no seas tan inocente de volver a confiar ciegamente, porque la gente cambia lo que yo me peino: casi nada. Mantente con los ojos bien abiertos para que no te vuelvan a lastimar. Y ten cuidado con tu boquita, porque por andar de lengua suelta puedes meterte en un problemón.
Tus sentimientos los traes fríos como refrigerador, y la neta es porque traes miedo a que te vuelvan a traicionar. Aprende a confiar de nuevo y ve la vida con colores, no todo es gris ni negro. Recuerda que la felicidad empieza en ti, y cuando te des ese chance, el resto se acomoda solito.
SAGITARIO
Ay, mi’ja, entras en una etapa bien perra donde vas a sanar heridas y volverte todavía más hijo de la fregada —en el buen sentido— porque ya no te va a temblar la mano pa’ decir “no” o mandar a la goma a quien lo merece. Eso sí, ten cuidado porque un vecino o alguien cercano anda ladrando de tu reputación, inventando cosas solo pa’ verte caer.
Problemas con la familia por envidias o malos entendidos podrían salir a flote, pero no te enganches tanto, recuerda que ni Judas aguantó ser compadre y siempre habrá quien te critique. Te llegan personas nuevas, dos en particular: una ya con compromiso y otra libre como el viento. Antes de decidir, piensa bien qué buscas, no te vayas a enredar con la equivocada y repetir los mismos errores del pasado.
Si te quieren esconder como “amante de clóset”, mejor huye, porque ahí no hay futuro, nada más te van a usar y cuando menos lo esperes te van a dar aire. Y no es que no creas en el amor, sino que traes tantas cicatrices que te cuesta volver a confiar. Pero no te me apachurres, que en estas semanas aparece una ilusión nueva que te va a sacar sonrisas que ya dabas por muertas.
No intentes caerle bien a todo el mundo, recuerda que ni las moneditas de oro lo logran. Vive ligero, ríe más, y que se resbale todo lo que no te dé paz. Porque tú, Sagitario, naciste para ser libre, y cuando te lo crees, nadie te detiene.
ESCORPIO
Deja ya esa cara de amargura, mijo, porque la vida no es nomás pa’ andar sufriendo. Vienen días bien buenos donde por fin vas a empezar a buscar tu propia felicidad. Y fíjate, que quienes se fueron sin decir ni agua va, regresarán con la colita entre las patas a pedirte disculpas. Ahora de ti depende si les abres la puerta o los mandas derechito a freír espárragos.
Cuídate de enfermedades respiratorias, que el aire trae virus, y de malestares en la panza porque andas tragando como si no hubiera mañana: irritantes, harinas y refrescos que nomás te inflaman. Baja la velocidad, que ese cuerpazo criminal no se cuida solo. Ojo también con caídas o accidentes tontos que te podrían dar un susto. Y en la familia, se vislumbra el rompimiento de una relación, así que prepárate pa’ ser el hombro o la oreja que alguien necesitará.
Tu sexto sentido anda a todo lo que da, así que pon atención a tus sueños, porque ahí te darán pistas de qué decisión tomar cuando te sientas en medio del camino. Mucho cuidado con lo que dices, porque puedes soltar un comentario de más y lastimar a alguien muy importante para ti.
En el amor, hay posibilidades de conocer en persona a alguien que ya trataste por redes sociales. Se te va a hacer interesante al principio, pero después descubrirás que nada que ver con la fachada que mostraba en línea. Aprende a administrar tu tiempo, porque por andar de aquí pa’ allá te estás enredando en problemas. Una decepción de una amistad también viene en camino, pero que no te derrumbe. Eso sí, bájale a la bebida en las fiestas, porque el alcohol suelta más que la lengua… y podrías terminar aflojando a la persona equivocada.
LIBRA
No te me conformes con tan poquito, mija, porque quien te quiera de verdad tiene que pagar el precio de lo que vales, y vales mucho. Viene una provocación peligrosa, alguien que nomás quiere sacarte una noche de pasión, pero aguas, porque podrías cometer un error muy grande. Piensa bien antes de cederle a las calenturas, porque el arrepentimiento no se quita ni con litros de agua bendita.
La tristeza y la incertidumbre pueden aparecer esta semana, pero no te me apachurres por lo que no fue. Levanta la cabeza, agradece lo que tienes y abre los ojos a las oportunidades que vienen. Se te va a presentar una situación que te hará ver la realidad sobre alguien en quien confiabas demasiado. No metas las manos al fuego por quien solo te ha dado dudas y decepciones.
Cuando aprendas a soltar tus miedos y esos traumas que arrastras, vas a sentir la gloria de la victoria, vas a saborear la libertad y tocar la verdadera felicidad. Pero acuérdate, nadie va a resolverte los problemas, tú solita tienes que ser responsable de tus actos.
En el amor, un nuevo personaje se aproxima y llegará muy pronto. Pon atención porque podrías confundirlo con una simple amistad. Pero el universo te va a dar señales de que hay algo más ahí. No pierdas la oportunidad, porque esas cosas no se repiten dos veces.
VIRGO
Ay, Virgo, tus cambios repentinos de humor traen de cabeza a los que te rodean, ya ni saben si acercarse o salir corriendo. Eres muy capaz, pero lo que te desespera es necesitar algo y no tenerlo. Naciste con estrella de abundancia, así que si quieres riqueza, trabaja duro, enfócate y deja de hacerle caso a los comentarios de gente fracasada que nomás te quiere ver tirado.
Si ya tienes pareja, bájale a lo exigente porque a veces lo único que logras es cansar y fastidiar. Un ex amor va a querer contactarte, cuidado con abrir puertas que ya cerraste. Y si notas comportamientos raros en tu pareja actual, no te hagas de la vista gorda, pon las cartas sobre la mesa porque puede estar ocultándote cosas.
La vida es una sola, disfrútala y manda a la fregada lo que no te sirve. Es momento de replantearte qué quieres y qué necesitas de verdad, porque muchas veces dejas tus proyectos importantes en pausa por atender chismes o favores ajenos que no te dejan nada. Oportunidad de negocio viene en camino, y si lo agarras con inteligencia te va a ir de maravilla. Eso sí, ten cuidado con la gente con la que te asocias, porque no faltan los que se quieren pasar de vivos.
Acuérdate, Virgo, la vida no está para vivirla amargado. Sé feliz con lo que tienes, trabaja por lo que sueñas y que lo demás se vaya al carajo.
LEO
No te deprimas por lo que no tienes, mejor agradece lo que sí está en tu vida y lo que te hace feliz de verdad. Recuerda que las oportunidades no esperan eternamente, tienen fecha de vencimiento. Si alguien no mueve un dedo por estar contigo, no pierdas tu tiempo; en cambio, aprecia a quien sí te busca y se esfuerza por tenerte en su vida.
En tu círculo cercano, una amistad va a ser traicionada por su pareja y necesitará mucho de tu apoyo. También viene la llegada de un dinerito extra que tenías pendiente, y eso te va a sacar de un apuro. Las relaciones familiares se fortalecen, así que aprovecha para unir más los lazos.
Puede que el amor estable no llegue todavía, pero eso no significa que estés destinado a quedarte solo. Aprende a disfrutar tu soltería, a darle vuelo a la hilacha y a vivir nuevas aventuras sin miedo ni culpa. La vida es una, y si no la disfrutas ahora, luego ni cómo. Además, un sueño te dejará reflexionando bastante, como si el universo mismo te quisiera dar un mensaje.
Acércate a quien lo hace de corazón y aléjate de quienes nomás te buscan por interés. También hay una amistad que siente atracción por ti, pero le da pena confesártelo; estate atento, porque puede que te sorprenda. Y una fiesta o evento social se acerca, aunque no estés invitado de primera, acabarás siendo el alma de la reunión.
CÁNCER
Ay, mi’jo, se viene un evento social o reunión bien perra donde la vas a pasar de lo lindo, vas a brillar como foco nuevo. Tú siempre fuerte y optimista, aunque no lo creas la vida te ha enseñado a levantarte hasta de las caídas más feas. Y aunque la venganza siempre se te ha dado como platillo favorito, ya va siendo hora de que no gastes tu energía en eso, porque a veces hasta de tanto cobrar factura, terminas cansado y vacío.
Se ve que un familiar se me enferma, pero nada que no se pueda superar. En el terreno del amor, llegan caras nuevas, y uno de esos amores te lo presentará una amistad muy cercana. Eso sí, también se asoma una traición, ya sea de familia o de alguien que considerabas amistad. Te va a doler, pero ni modo, mejor que te enteres ahora y no después.
Y deja de pensar que nadie nació para ti, porque el amor no se muere, nomás cambia de cama. Tu carácter y las cicatrices del pasado te han hecho fuerte, hasta perr@, y aunque a veces extrañas a tu versión inocente, la vida te curtió para que pudieras enfrentar lo que viene.
No tengas miedo a cambios sentimentales, ponte más cabrón o cabrona y disfruta del sexo, de las aventuras y también de la soltería. No te amargues por no consolidar algo duradero, porque más vale estar solo que mal acompañado. A la fregada quienes te roben tu paz, pon tu vida en orden y verás cómo tus proyectos comienzan a caminar solitos.
GÉMINIS
Mira, Géminis, vienen cambios en papeles o documentos, así que ponlos al día y no dejes cabos sueltos. Es posible que empieces dieta o te metas a un programa de ejercicio, y qué bueno, porque te va a caer de maravilla no solo en la figura sino en tu paz mental. Ya bájale al estrés que traes, porque ni el estómago ni la cara te lo perdonan.
Te vas a enterar de que una amistad nomás te está tomando el pelo. Tú tienes amistades muy fieles, pero también traes dos o tres arrimados que solo aparecen cuando necesitan algo. Aprende a poner límites, porque no eres cajero automático ni terapeuta de a gratis.
Ojo con accidentes, caídas o golpes, que andarán al acecho estos días. Y viene una decepción fuerte de alguien que creías diferente, pero pues resultó tal cual sospechabas. Tú de corazón noble y preocupado por la familia, a veces cambias tu esencia solo para encajar con gente que no es de tu círculo ni de tu nivel. Ya no te disfraces, que el que te quiera te va a aceptar como eres.
Un viaje con familia o amigos se aproxima, disfrútalo. Si ya tienes pareja, cuida los celos y la inseguridad, porque esas son bombas de tiempo. Aprende a desconfiar lo justo de la gente, para que las traiciones no te caigan de sorpresa. Y no te guardes lo que sientes, aunque se ofendan, di las cosas como son, porque callar nomás te enferma. Al final, tu sinceridad es tu mejor defensa.
TAURO
Mijo, entiende de una vez: la vida es una y no está para desperdiciarse pensando en quien ya se fue o en quien te fregó la existencia. Enfoca tus pensamientos en lo positivo, que solo así atraerás lo mismo. El karma tarde o temprano se encarga de los que te dañaron, y también te va a recompensar a ti.
Pon atención a tu propia vida antes de querer resolver la de todo mundo, porque en esa manía de ayudar terminas descuidando lo que sí importa. Cuando necesites consejo, búscalo en tu familia, porque algunas de tus amistades nomás quieren verte estancado y hasta te darán consejos equivocados con tal de que no avances.
En cuestiones del corazón, vas a sentir esa necesidad de pareja, pero primero aprende a estar bien contigo mismo. ¿Cómo esperas recibir amor si todavía no sabes darte lo tuyo? Suelta rencores, que lo que pasó ya se fue. A la fregada con esas personas que nada más te hicieron daño.
Por querer ayudar a todos, dejas tus propios pendientes acumulados, y eso ya te trae consecuencias. Pon en balanza tu trabajo, tu pareja y tus amistades, porque has descuidado mucho esas áreas, y si no corriges, podrías perder lo más valioso. No quieras quedar bien con todos, porque el que mucho abarca poco aprieta.
ARIES
Es posible que en estos días te sientas medio apachurrado por recuerdos del pasado o proyectos que no salieron como querías. Pero no te me hundas, mi’jo, porque lo que ya fue, ya no regresa. Mira hacia adelante y no te amarres a lo que no funcionó.
En el amor, hay chances de que llegue una persona que te cambie la manera de pensar. Recuerda: si alguien mejora tus defectos en lugar de empeorarlos, esa persona es la indicada. Pero tampoco idealices a nadie, que tú sueles enamorarte hasta de la sombra y al final terminas llorando.
Se vienen cambios importantes, situaciones que van a sacudir la manera en que te relacionas con los demás. Vas a sentir ganas de expresarte y de mostrar sentimientos que antes escondías, y eso está bien, porque lo que no se dice se pudre por dentro.
Deja ya esas heridas viejas, suéltalas, porque te están deteniendo. Aprende a aprovechar las oportunidades que ya están frente a ti, ahí puede estar tu felicidad. Y aguas con tus gastos, porque a veces gastas como si fueras millonario, y luego andas sufriendo para salir del hoyo.
En lo personal, alguien de piel clara te andará rondando. Cuídate de esa persona, porque trae la lengua más suelta que un mecate viejo y podría dañar tu reputación con chismes. Mantén la guardia alta, Aries, porque no todo el que sonríe lo hace de buena fe.