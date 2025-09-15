Intento de arresto en Houston termina en tiroteo, incendio y un hombre muerto

Un operativo para detener a un hombre acusado de asalto agravado desató un tiroteo y un incendio en una vivienda de Houston. Las autoridades encontraron un cuerpo junto a un rifle tras sofocar las llamas.

La División de Crímenes Violentos de la Oficina del Alguacil del Condado Harris intentaba detener este martes a Christian Andrew Peck, de 46 años, por cargos de asalto agravado contra una mujer.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de Shadow Rock Drive, al norte de Houston, luego de que la víctima, en proceso de divorcio, solicitara una orden de alejamiento en el condado Montgomery.

Tensión en el vecindario

Los agentes llegaron alrededor de las 11 a.m. y trataron de negociar su entrega, pero Peck respondió con disparos y posteriormente incendió la casa.

“Le dimos la oportunidad de salir tranquilamente, pero comenzó a disparar”, explicó el alguacil Ed González.

Las autoridades ordenaron la evacuación de vecinos y tres escuelas cercanas —Bear Branch Elementary, Woodland Hills Elementary y Kingwood Middle School— activaron el protocolo de seguridad “Secure the Perimeter”.

Tras sofocar las llamas, bomberos y agentes ingresaron a la vivienda y hallaron un cuerpo junto a un rifle. Aunque todo apunta a que se trata de Peck, la identificación oficial está en manos del médico forense del condado.

Antecedentes y amenazas

El alguacil González detalló que el sospechoso tenía un historial de violencia doméstica y había amenazado con matar a su expareja y hacerse daño a sí mismo.

Afortunadamente, no hubo más víctimas en la vivienda.

