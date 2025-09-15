Samsung TV Plus conmemora las fiestas patrias con una programación de Oro

Las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y, durante septiembre, los amantes del cine mexicano podrán revivir grandes clásicos de la Época de Oro a través de Samsung TV Plus. En esta temporada en la que se celebra la Independencia, diversos canales comparten lo mejor de aquel cine que marcó generaciones, además de contenido en vivo para disfrutar desde tu casa.

¡Disfruta del ‘Grito de Independencia’ en Samsung TV Plus!

Si lo tuyo es quedarte en casa a disfrutar de tus antojitos y platillos mexicanos favoritos en compañía de tus amigos o familia, Samsung TV Plus te invita a ver la tradicional celebración del Grito de Independencia en vivo a través de diferentes canales y el 16 de septiembre, a disfrutar en vivo el desfile cívico militar.

Sin embargo, el despliegue de orgullo por ser mexicano no se queda ahí, pues el canal Oro TV ofrece una gran selección de este cine clásico que podrás disfrutar de forma gratuita en Samsung TV Plus.

Lo mejor del Cine de Oro

Clásicos del cine mexicano se suman a la oferta gratuita de Samsung TV Plus. Credit: Butaca TV | Cortesía

De acuerdo con la plataforma de streaming, se pondrá a disposición del público una programación especial de septiembre en la que tendrá la oportunidad de ver excelentes producciones que han sido galardonadas y acreedoras con múltiples premios.

Algunas de estas producciones son: “Bajo la Metralla”, de Felipe Cazals; obras cinematográficas del aclamado director Arturo Ripstein entre las que destacan “Cadena Perpetua”, “El Castillo de la Pureza” y “El lugar sin límites”, y otras obras como “Mariana, Mariana” y “Naufragio”.

En este mes patrio, Samsung TV Plus tiene diferentes opciones para que revivas lo mejor del cine mexicano y te invita a reconectar con historias que remueven la nostalgia, no te pierdas estas joyas y conmemora la Independencia con la programación más mexicana.

