Empleada de Walmart dispara a una mujer tras pelea en tienda de Houston

Una pelea entre varias mujeres culminó en un tiroteo dentro de un Walmart en el noreste del condado de Harris, en Texas, la tarde del domingo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Harris informó que el incidente comenzó con una confrontación entre una empleada de la tienda y tres mujeres que conocía fuera del trabajo. El grupo llegó al supermercado alrededor de las 2:45 p. m. y, tras una discusión, la disputa se trasladó al interior.

Videos grabados por testigos muestran a empleados y guardias de seguridad intentando separar a las mujeres mientras la pelea avanzaba hasta la zona de las cajas registradoras.

Cuando la riña terminó, la trabajadora sacó un arma y disparó contra una de las mujeres, quien resultó herida, pero se espera que sobreviva.

La empleada se entregó de inmediato a las autoridades. “Daba un poco de miedo. Todos salieron corriendo hacia cualquier lugar posible para alejarse del sitio”, relató un testigo.

Reacciones y cierre de la tienda

Clientes y empleados evacuaron rápidamente el lugar. Walmart decidió cerrar la tienda por el resto del día mientras los investigadores recolectaban evidencia.

“Por lo que me cuentan, era una trabajadora tímida y nunca dio señales de ser así, por eso les pareció extraño que resolviera el problema con un arma”, dijo Santino Degómez, quien presenció la detención.

Las autoridades identificaron a la presunta tiradora como Breshaun Manuel, quien enfrenta un cargo de agresión agravada con un arma mortal.

No se ha confirmado si otras personas involucradas en la pelea enfrentarán acusaciones adicionales.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas