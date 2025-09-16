¿Está tu Toyota en riesgo? Retiro afecta 591,000 autos

Las retiradas de vehículos son procedimientos habituales en la industria automotriz cuando se detecta un riesgo que pueda afectar la seguridad de los conductores.

Esta vez, Toyota ha anunciado un retiro voluntario que involucra varios de sus modelos más populares y algunos Lexus, debido a un problema con la pantalla del panel de instrumentos. La compañía enfatiza que la falla puede comprometer la visibilidad de los indicadores del vehículo, incrementando el riesgo de accidentes.

El retiro afecta a modelos como Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma, Highlander, y ciertos Lexus LS, RX y TX. Aunque Toyota no especificó los años de fabricación involucrados, la compañía estimó que alrededor de 591,000 vehículos en Estados Unidos podrían requerir atención.

La falla que genera riesgo

Según Toyota, la causa del retiro se centra en la pantalla de 12,3 pulgadas del panel de instrumentos. “La pantalla de 12,3 pulgadas puede estar en blanco al arrancar. Conducir el vehículo con esta pantalla en blanco reduce la visibilidad de ciertos indicadores de avería. Si se producen averías durante la conducción, seguir conduciendo podría aumentar el riesgo de accidente o de lesiones en caso de accidente”, explicó la compañía.

Este problema es especialmente relevante para los conductores que dependen de la información digital del vehículo, incluyendo advertencias de frenos, luces, presión de neumáticos y alertas de seguridad. La falta de visibilidad de estos datos críticos puede generar retrasos en la reacción ante una eventual emergencia en carretera.

Aunque el fallo puede parecer limitado, Toyota advierte que su impacto potencial en la seguridad es significativo. Por ello, la empresa ha decidido implementar la medida de forma preventiva, buscando evitar incidentes antes de que ocurran.

Cómo verificar si tu vehículo está afectado

Toyota enfatiza que no todos los vehículos de los modelos mencionados se verán afectados. Para determinar si tu auto está incluido en la campaña, la compañía recomienda dos vías:

Sitio web de Toyota: permite ingresar el Número de Identificación Vehicular (VIN) para confirmar si el auto requiere intervención.

Portal de la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras): ofrece la misma funcionalidad y la posibilidad de verificar cualquier alerta de seguridad oficial en Estados Unidos.

El VIN es un código único de 17 dígitos ubicado generalmente en el tablero, cerca del parabrisas del lado del conductor. Este número será necesario también para coordinar la reparación en un concesionario autorizado.

Toyota Camry Nightshade 2026. Crédito: Toyota. Credit: Cortesía

Una vez confirmado que el vehículo forma parte del retiro, el concesionario programará la intervención necesaria para solucionar el fallo de la pantalla sin costo para el propietario. Toyota asegura que la reparación es sencilla y no debería generar largos tiempos de espera.

La importancia de atender los retiros

Los retiros voluntarios son una forma en que los fabricantes protegen tanto la seguridad de los conductores como la reputación de la marca. Ignorar un aviso de este tipo puede aumentar el riesgo de accidentes, así como problemas legales o de seguro en caso de siniestro.

“Es crucial que los propietarios tomen acción inmediata. Incluso si el vehículo parece funcionar normalmente, una pantalla de tablero inoperativa puede ocultar advertencias esenciales que podrían salvar vidas”, advierte un experto en seguridad automotriz.

Históricamente, Toyota ha implementado retiros de manera eficiente, notificando a los clientes y garantizando que las reparaciones sean gratuitas. Este enfoque ha contribuido a que la marca mantenga altos estándares de seguridad y confianza entre sus usuarios.

En esta ocasión, la empresa refuerza su compromiso al proporcionar múltiples canales de verificación y asistencia para que los propietarios puedan confirmar si sus vehículos están afectados. Esta medida refleja la prioridad que Toyota otorga a la seguridad en sus modelos más recientes y veteranos.

Toyota GR Corolla 2025. Crédito: Toyota. Credit: Cortesía

Pasos recomendados para los propietarios

Si posees uno de los modelos mencionados, es recomendable:

Localizar el VIN de tu vehículo.

Consultar la página oficial de Toyota o la de la NHTSA.

Contactar al concesionario más cercano para programar la reparación si tu auto está incluido.

Evitar conducir el vehículo si observas fallos evidentes en la pantalla del panel de instrumentos hasta que se realice la intervención.

Seguir estos pasos garantiza que cualquier riesgo asociado a la falla se minimice y que la experiencia de conducción siga siendo segura.

