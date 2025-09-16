Excontratista de defensa de EE.UU. sentenciado por filtrar secretos militares a supuesto agente ruso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este lunes que John Murray Rowe, un hombre de 67 años de Dakota del Sur, fue condenado a 126 meses de prisión (más de 10 años), tres años de libertad supervisada y una multa de $25,000 dólares por intento de espionaje.

Rowe se declaró culpable en abril de 2024 de un cargo de intento de entrega de información de defensa nacional a un gobierno extranjero y tres cargos de comunicación intencional de información clasificada.

Un ingeniero convertido en amenaza

Durante casi 40 años, Rowe trabajó como ingeniero de pruebas para contratistas militares en proyectos de guerra electrónica de la Fuerza Aérea de EE.UU. Sin embargo, tras reiteradas violaciones de seguridad y declaraciones sospechosas sobre Rusia, fue despedido e identificado como una posible amenaza interna.

En marzo de 2020, Rowe se reunió con un agente encubierto del FBI que él creía funcionario ruso, a quien expresó que “no era leal a Estados Unidos” y deseaba ayudar a Moscú. En esa reunión reveló detalles operativos de sistemas de contramedidas electrónicas de aviones de combate.

Contacto con supuesto agente ruso

Durante ocho meses, el acusado intercambió más de 300 correos electrónicos con el agente, reiterando su disposición a colaborar con Rusia y compartiendo información sensible. En un mensaje escribió: “Si no consigo trabajo aquí, me iré a trabajar para el otro equipo”.

Incluso en prisión, tras su arresto en diciembre de 2021, Rowe siguió revelando información clasificada a familiares y conocidos durante llamadas grabadas, según el Departamento de Justicia.

“El acusado decidió traicionar la confianza depositada en él por su país”, declaró el fiscal federal David Metcalf. Por su parte, el FBI subrayó que la sentencia demuestra la determinación de usar “todas las herramientas disponibles para proteger la seguridad nacional frente a amenazas internas y externas”.

