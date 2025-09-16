Hispano usaba chalecos falsos de policía para invadir viviendas en Texas

Un hispano de 29 años, identificado como Andrés Hernández Torres, enfrenta cargos formales por robo agravado con arma mortal y secuestro agravado en el condado Harris. Permanece bajo custodia con una fianza fijada en $450,000 y deberá comparecer en una audiencia preliminar el 15 de septiembre de 2025.

Según documentos judiciales, Hernández Torres y otros hombres irrumpieron el 30 de julio en un apartamento de la cuadra 9002 de Sterlingshire, haciéndose pasar por agentes de policía. Vestían chalecos con la palabra officer y portaban armas de fuego. Una vez dentro, amarraron con cinchos de plástico a un hombre y dos mujeres, y robaron pertenencias de la vivienda.

Patrón repetido

El 4 de agosto, se reportó otro caso con el mismo modus operandi en la cuadra 7065 de Bellfort Street. Los sospechosos sometieron al ocupante de la vivienda y lo ataron, antes de huir con lo robado.

De acuerdo con la investigación, Hernández Torres habría actuado como conductor de escape, pese a que no posee licencia de conducir.

El Departamento de Policía de Houston (HPD) indaga si el acusado está vinculado con un tercer robo en la cuadra 4800 de la calle Bellnole, así como con otras invasiones reportadas en la misma zona.

La fiscalía confirmó que en todos los incidentes se usaron armas de fuego y que las víctimas fueron sometidas bajo amenaza de muerte.

Por la gravedad de los cargos, las autoridades solicitaron medidas cautelares estrictas, asegurando que la fianza no sea excesiva, pero sí suficiente para garantizar la comparecencia del acusado.

Mientras tanto, detectives revisan videos de vigilancia y otros documentos judiciales, y se espera que en los próximos días se difunda la fotografía oficial del detenido.

