Jimmy Dean y Hillshire Farm optan por una opción más saludable sin jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

Este lunes, las marcas estadounidenses de productos cárnicos Jimmy Dean y Hillshire Farm anunciaron que reducirán el uso de ciertos ingredientes en sus alimentos este año.

El fabricante encargado de ambas marcas, Tyson Foods detalló que los ingredientes que dejarán de usarse serán el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa para finales de 2025 en Estados Unidos.

Al respecto, Donnie King, director ejecutivo de Tyson Foods comentó: “Revisamos y evaluamos continuamente nuestra cartera de productos para garantizar productos de la más alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores”, dijo.

En el comunicado el fabricante también informó que dejará de usar ingredientes como sucralosa, dióxido de titanio y el antioxidante sintético BHA/BHT, tras su decisión de eliminar de sus productos los tintes sintéticos derivados del petróleo.

Con esto Tyson Foods se une a la solicitud del mandatario estadounidense Donald Trump a las compañías fabricantes y procesadoras de alimentos de eliminar el alto contenido de azúcares y colorantes artificiales, en cambio sustituirlos por caña de azúcar y colorantes naturales.

