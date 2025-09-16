Lionel Messi aparece en la revancha de Inter Miami 3-1 sobre Seattle Sounders

Inter Miami no tardó demasiado en tomar desquite de la derrota en la final de Leagues Cup a manos del Seattle Sounders al derrotarlos este martes 16 de septiembre en el estadio Chasse Stadium con goles del astro argentino Lionel Messi, del español Jordi Alba y del jamaicano Ian Fray.

Sin duda un duelo diametralmente opuesto al juego del 31 de agosto pasado en que el cuadro del Estado de Washington le paso por encima a las Garzas con un contundente 3-0 en una tarde frustrante de la oncena de Florida al grado de que el uruguayo Luis Suárez y el español Sergio Busquets, quienes fueron suspendidos por flagrantes violaciones al código de disciplina en el terreno de juego de la Major League Soccer.

Lo cierto es que el triunfo de Inter Miami les permite recuperarse de la dolorosa derrota del fin de semana pasado a manos de Charlotte FC 3-0 y además le ayudó a escalar tres posiciones en la tabla de la Conferencia Este de la MLS.

Miami es ahora quinto de este sector con 49 puntos, ocho menos que el líder Philadelphia Union, pero con tres partidos todavía pendientes y que deberá resolver en los próximos 18 días junto a los dos encuentros del calendario que tiene por delante.

Messi a diferencia de ese juego de finales del mes pasado en que no pudo gravitar, ahora aprendió la lección y pudo manejar de otra forma las acciones para ayudar a que Alba apareciera en la meta defendida por el portero suizo Stefan Frei al minuto 12 y a partir de ese momento caminar hacia la victoria.

Fue Messi precisamente el que reforzó la victoria con el 2-0 al minuto 41 y con eso permitirle al cuadro rosa caminar con más autoridad en el encuentro para terminar llevándose la victoria 3-1, en un duelo dominado de principio a fin por los locales.

El líder de la selección de Argentina llegó a 20 goles en 21 encuentros, que lo coloca a un solo gol del inglés Sam Surridge (Nashville), que ha disputado nueve partidos más que la exestrella del Barcelona, lo cual le da ventaja al astro sudamericano.

El argentino Rodrigo De Paul se anotó también una asistencia el martes con un preciso tiro de esquina que el estadounidense Ian Fray convirtió en el 3-0 en el 52 que estableció la diferencia definitiva en el encuentro hasta que el mexicano Obed Gómez a los 69 minutos recortó la distancia para el 3-1 definitivo.

Nada igual al primer encuentro

Es cierto que la victoria de este martes generó una leve sonrisa a la escuadra dirigida por Javier Mascherano, pero no lavó la humillación en el duelo de la pasada final de la Leagues Cup en donde la oncena dirigida por el técnico norteamericano Brian Schmetzer le pasó por encima a las Garzas y además los exhibió como un cuadro que no supo ganar en el terreno de juego.

Por lo pronto Seattle que llegó a este juego con 45 puntos tuvo un partido lleno de fallas que le facilitaron el trabajo al Inter Miami en los primeros 45 minutos, resolviéndole el juego a las Garzas que tuvo siete bajas para este encuentro encabezadas por el venezolano Telasco Segovia y por Luis Suárez.

Los detalles del juego

En la forma como Seattle Sounders encaró el compromiso, la constante fueron los errores como el del minuto 12 cuando Cristian Roldán se despistó cerca del círculo central y permitió que le arrebatara la pelota el italiano Yannick Bright desatando el contragolpe del Inter, donde Messi al final le puso el toque de calidad para mandarle pase a la izquierda de Jordi Alba para que este resolviera para el 1-2.

Después la constante fueron las fallas del cuadro visitante y así el Inter Miami construyó la victoria. Primero con el 2-0 en una acción donde Bright volvió a robar un balón en el medio campo y lo cedió para la carrera de Alba, que centró al área para que Messi se estirara y anotara de zurda.

Después en el 3-0 Fray remató en tiro de esquina cobrado por Rodrigo De Paul y de esta forma tomar la ventaja definitiva que ni el gol de Obed Gómez en una buena triangulación pudo vencer a Óscar Ustari y colocar el 3-1 definitivo.

