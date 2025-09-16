Serie Yellow: ya viene la edición más vibrante de Subaru

El entorno de los autos deportivos suele estar marcado por detalles que diferencian a un modelo del resto, y Subaru lo entiende a la perfección. La marca japonesa ha decidido dar un golpe de color a dos de sus íconos de alto rendimiento: el BRZ y el WRX.

Ambos recibirán una edición limitada llamada Serie Yellow, programada para 2026, que se convertirá en pieza de colección desde el momento en que toque el asfalto.

La estrategia no es casual. Subaru sabe que sus deportivos han construido una sólida base de fanáticos en todo el mundo, y en una era en la que los autos eléctricos ocupan gran parte de la conversación, lanzar versiones exclusivas y llenas de carácter mantiene vivo el entusiasmo por la combustión.

El debut en el Boxerfest

La presentación oficial de esta Serie Yellow se llevará a cabo en el Boxerfest de Nueva York, un evento donde Subaru suele consentir a su comunidad más fiel.

Allí, los asistentes podrán ver de primera mano las diferencias frente a los modelos convencionales y entender por qué esta edición tiene aspiraciones de convertirse en una de las más recordadas.

La base para ambos modelos es el equipamiento TS, una configuración pensada para maximizar la experiencia deportiva. A esto se le suma la incorporación de elementos de diseño exclusivos, entre ellos el llamativo tono amarillo que recubre la carrocería y los detalles interiores.

Una tradición en amarillo

Aunque el color pueda parecer un simple capricho estético, en Subaru tiene historia. Ya en 2015, el XV Crosstrek Special Edition se presentó en Sunrise Yellow, conquistando a los más atrevidos.

Lo mismo ocurrió en Japón con el BRZ STI Sport y el WRX STI S207, que también recurrieron a este tono para marcar la diferencia.

Ahora, casi una década después, la marca vuelve a confiar en este color vibrante para transmitir deportividad y rareza. Y lo hace con un límite estricto: solo 350 unidades del WRX y 350 del BRZ verán la luz.

Subaru WRX Serie Yellow 2026

El WRX es uno de los nombres más reconocidos en el universo Subaru, y en esta edición limitada se potencia su carácter rebelde.

Bajo el capó se mantiene el motor Boxer turbo de 2.4 litros, que entrega 271 caballos de fuerza junto con el sistema de tracción total simétrica, una de las joyas tecnológicas de la marca. La transmisión manual de 6 velocidades asegura una experiencia más directa, pensada para quienes disfrutan del manejo puro.

En cuanto al chasis, el WRX Serie Yellow incorpora suspensión con amortiguadores ajustables electrónicamente, frenos Brembo de alto rendimiento y rines de 19 pulgadas en negro mate, calzados con neumáticos Bridgestone Potenza S007.

Dentro del habitáculo, los detalles amarillos se hacen presentes en costuras y acabados. Destacan los asientos Recaro Performance Design, un sistema multimedia de 11.6 pulgadas y un panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas, que mezclan tradición con tecnología actual.

Subaru BRZ Serie Yellow 2026

El BRZ, el coupé deportivo más puro de Subaru, también se viste de amarillo para esta edición. Mantiene el motor Boxer atmosférico de 2.4 litros, con 228 caballos de fuerza y transmisión manual de 6 velocidades con relaciones cortas, diseñada para entregar agilidad en cada curva.

La tracción trasera y la puesta a punto de los amortiguadores Hitachi optimizados por STI refuerzan su carácter de auto escuela para los amantes de la conducción deportiva.

Como en el WRX, equipa frenos Brembo y rines de aleación en negro mate, aunque en este caso de 18 pulgadas, con neumáticos Michelin Pilot Sport 4.

En el interior, los contrastes amarillos elevan la personalidad de un espacio dominado por el negro. Asientos, volante, palanca de cambios y freno de mano reciben costuras de alto contraste, sin dejar de lado la tecnología: pantalla central de 11.6 pulgadas y cuadro digital de 12.3 pulgadas completan el paquete.

Exclusividad y precio

La Serie Yellow no solo se distingue por su diseño, sino también por su exclusividad. Con solo 350 unidades de cada modelo, se espera que la demanda supere ampliamente a la oferta.

Aunque Subaru no ha confirmado los precios finales, se anticipa un incremento de entre $2,000 y $3,000 dólares sobre el costo base de cada modelo. Esa diferencia no será un obstáculo para quienes buscan un deportivo único con valor de colección.

