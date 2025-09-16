Trump anuncia que el Partido Republicano hará convención de mitad de período en 2026

El presidente Donald Trump está considerando celebrar una Convención Nacional Republicana antes de las elecciones intermedias, según anunció el jueves pasado.

Trump no ofreció detalles sobre dónde se celebraría la convención ni qué ocurriría allí, pero destacó varias estadísticas que han sido beneficiosas para el Partido Republicano este año.

El Partido Republicano lucha por mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado en 2026.

“Los republicanos celebrarán una Convención de Medio Término para mostrar los grandes logros que hemos alcanzado desde las elecciones presidenciales de 2024”, escribió Trump en una publicación el martes.

“La fecha y el lugar están por determinar. Estén atentos, ¡será todo un acontecimiento y muy emocionante!”, añadió.

El propio Trump ya había sugerido la idea a finales de agosto en otro mensaje en Truth en el que indicó que iba a recomendar al partido la idea de celebrar el evento.

El Partido Demócrata dijo también en agosto que está considerando celebrar una convención antes de las elecciones de medio mandato de 2026 para presentar al electorado a nuevos talentos de la formación.

Las convenciones suelen tener lugar cada cuatro años para nominar formalmente a los candidatos presidenciales, pero la posibilidad de duelos en las reuniones de mitad de período demuestra el peso que ambos partidos le dan a las elecciones de 2026, lo que podría determinar si Trump conserva su poder en las tres esferas del gobierno en Washington D.C.

Lo anunciado por el presidente Trump también se refleja en la contienda por la redistribución de distritos electorales que se desarrolla en estados republicanos y demócratas de todo el país, impulsada por la iniciativa respaldada por Trump para que Texas rediseñe sus mapas, para influir en el dominio de cada partido en el Congreso, durante las elecciones intermedias.

Según la Oficina del Censo de EE. UU., la tasa de participación electoral en las elecciones al Congreso de 2022, donde el Partido Republicano obtuvo el control de la Cámara de Representantes y los demócratas mantuvieron el Senado, fue menor que en las históricas elecciones de 2018, pero registró la tasa de registro de votantes más alta en 30 años.

