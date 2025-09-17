Chuy Corona entrega la estafeta de la portería de Xolos a su hijo

El experimentado portero de los Xolos de Tijuana, Jesús Corona, en el umbral de su retiro de las canchas después de una brillante trayectoria en Atlas, Tecos de la UAG, Chivas y Cruz Azul, realizó en un partido de preparación en Estados Unidos el acto simbólico del cambio generacional con su hijo en la portería de los fronterizos.

Más allá de que Corona vive sus últimas horas como jugador profesional antes de poner fin a una fructifera carrera profesional, pudo tener la oportunidad de vivir un momento importante junto a su hijo José Miguel Corona, al entregarle la portería de los Xolos.

¡El legado Corona continúa! 🧤



José Miguel Corona ingresa por su padre Jesús Corona en nuestro amistoso ante @sandiegofc ¡Vamos! #BorderCityDogs 🐕 pic.twitter.com/Vr0BmhpCRp — Xolos (@Xolos) September 17, 2025

El momento tan emotivo de Corona y su heredero se realizó en el duelo de preparación que sostuvo Xolos contra San Diego FC, dejando constancia de un histórico momento, porque no siempre un padre puede darse el lujo de ver que su descendencia sigue los mismos pasos en el profesionalismo en el fútbol de México.

El partido formó parte de la primera edición de la Baja Cup entre ambos equipos de los dos lados de la frontera, en donde el ex guardameta de Cruz Azul salió de cambio en el terreno de juego y dejó su sitio a su hijo después de haber defendido la meta de Xolos por un espacio de 40 minutos, para entregarle sus guantes a su hijo José Miguel.

Tanto como Pepe Corona no dudaron en fundirse en un sincero abrazo, donde se les vinieron de golpe un sinfín de emociones, sobre todo cuando Chuy le hizo entrega de sus guantes a su heredero para darle mayor relevancia a estos momentos de cambio generacional.

Cabría recordar que sé de Jesús Corona anunció en días pasados que se retirará de las canchas cuando los X enfrenten al Cruz Azul el próximo 28 de septiembre, en donde buscará no recibir gol en el último juego en su fructifera carrera.

Sobre este detalle, Chuy Corona dijo que: “No se ve regularmente que un equipo te deje retirarte de esta forma… La directiva encabezada por Jorge Alberto Hank me lo ha permitido. Si se da este partido el 28 de septiembre marcaría el final de mi carrera, lo que me pone contento y motivado”, dijo en un video compartido por el medio ‘Siempre En La Noticia’.

¡SALE EL PADRE, ENTRA EL HIJO! 🥹🧤⚽



José Miguel Corona, hijo del gran portero mexicano, Jesús Corona, entró de cambio en el encuentro amistoso entre Xolos y San Diego FC; mismo que podría ser uno de los últimos con ’Chuy’ como jugador profesional



¡El arco está en buenas… pic.twitter.com/ENme8Lvv7c — Claro Sports (@ClaroSports) September 17, 2025

Por lo pronto el hijo de Chuy Corona está inscrito en la categoría Sub 17 de los Xolos con apenas 15 años en lo que podría ser una figura en ciernes, sobre todo con el ejemplo de su progenitor.

Seguir leyendo: