Clima de hoy en Dallas, Texas para este miércoles 17 de septiembre
Conoce el pronóstico del tiempo en Dallas, Texas, para hoy miércoles 17 de septiembre para evitar sufrir los cambios en el clima
Este miércoles 17 de septiembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 97 grados Fahrenheit (36ºC). La probabilidad de lluvia será del 1% y tendremos cielos sin nubes. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 5.59 millas por hora.
Durante la noche, la temperatura será de 72 grados Fahrenheit (22ºC), con una probabilidad de precipitación del 2%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.
Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 7 en la escala).
En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:12 h y se pondrá a las 19:31 h. Durante el día habrá 12 horas de luz.
Pronóstico de Dallas para mañana
En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 73 y los 95 grados Fahrenheit (23 y 35ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 8% por la mañana, 25% por la tarde y 8% por la noche.
Clima en Dallas para los próximos 7 días
Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.
Temperatura promedio en Dallas
La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.
Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.
Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.
Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.
