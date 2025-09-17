Diagnostican cáncer de piel a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel mientras cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por intento de golpe de Estado, informó este miércoles su médico.

Bolsonaro, de 70 años, presentó lesiones cutáneas que resultaron positivas para carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer de piel en estado precoz que requiere seguimiento médico periódico, explicó el doctor Claudio Birolini.

Según Birolini, este tipo de cáncer no es el más agresivo ni el más benigno, pero puede tener consecuencias serias si no se controla.

Bolsonaro fue internado

El exmandatario recibió el alta médica después de ser hospitalizado por un cuadro de anemia persistente y alteraciones en la función renal que le provocaron vómitos, mareos y presión baja. Durante su ingreso, los médicos retiraron ocho lesiones de la piel, de las cuales dos resultaron cancerígenas.

Bolsonaro ha enfrentado problemas de salud desde 2018, cuando fue apuñalado durante la campaña electoral, aunque el médico aclaró que el cáncer y los recientes síntomas no están relacionados con aquel episodio.

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Evaluaciones médicas periódicas

El expresidente permanecerá en su residencia bajo cuidado médico constante, con evaluaciones periódicas para vigilar el desarrollo de su cáncer de piel. Según el hospital DF Star de Brasilia, su condición se encuentra estable y continuará bajo seguimiento especializado.

Bolsonaro regresó a su domicilio tras la hospitalización y seguirá recibiendo tratamiento y monitoreo para sus lesiones cutáneas y su recuperación general, mientras cumple la condena judicial impuesta por la Corte Suprema.

