Filtran presunto video de Natanael Cano amenizando una fiesta dentro de prisión en Sonora

Las autoridades de Sonora investigan un video que circula en redes sociales, en el que presuntamente aparece el cantante de corridos tumbados Natanael Cano conviviendo con reclusos dentro de la prisión de Hermosillo.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado confirmó que se inició una investigación interna para esclarecer los hechos grabados, aparentemente, en enero de 2025. En el video se observa a Cano acompañado por internos en lo que parece ser un convivio, con presencia de cigarrillos, bebidas alcohólicas y música de fondo. En particular, se escucha el tema “El Despapaye”, conocido por sus referencias a drogas, armas y excesos.

La autenticidad del material aún no ha sido confirmada oficialmente, pero la dependencia estatal aseguró que, de comprobarse alguna irregularidad, se procederá conforme a la ley y con total transparencia.

“El caso ya está siendo revisado. La Secretaría de Seguridad tiene conocimiento del video y se están verificando los hechos. En su momento podrían presentarse denuncias y aplicarse sanciones, tanto legales como disciplinarias”, señaló el fiscal estatal Gustavo Rómulo Salas Chávez tras concluir la Mesa Estatal de Seguridad.

Además, se informó que el coordinador del Sistema Estatal Penitenciario que se encontraba en funciones al momento de la presunta visita ya no forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública.

Natanael Rubén Cano, originario de Hermosillo, no es ajeno a la controversia. En 2023 fue detenido en la Ciudad de México tras intentar sobornar a policías, lo que derivó en un proceso penal por cohecho que continúa activo. Su carrera ha estado marcada por múltiples episodios polémicos, tanto por el contenido de sus canciones como por sus roces con la autoridad.

Usuarios en redes sociales afirman que la grabación fue realizada durante una visita del cantante a un amigo recluido en el penal. Sin embargo, las autoridades reiteraron que se corroborará cada elemento antes de emprender acciones legales.

Sigue leyendo:

– Natanael Cano reaccionó a narcoamenazas con una polémica foto en redes.

– Natanael Cano es vinculado a proceso, ¿que pasará con su gira por EE.UU.?