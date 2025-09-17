Hallan a seis niños, incluido un bebé, encerrados en una unidad de almacenamiento en Milwaukee

La policía de Milwaukee rescató a seis niños, entre ellos un menor de apenas dos meses, que estaban encerrados dentro de una unidad de almacenamiento. Una mujer de 26 años y un hombre de 33 fueron detenidos y enfrentan cargos en el caso.

El Departamento de Policía de Milwaukee informó que el operativo se realizó la madrugada del martes, alrededor de la 1:36 a.m., tras recibir reportes de niños atrapados en una instalación de almacenamiento.

En un principio, los agentes creyeron que había solo dos menores, pero al abrir la unidad encontraron a seis niños de entre dos meses y nueve años.

Rescate sin heridos

Los bomberos tuvieron que forzar la entrada del almacén para liberar a los menores.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los niños resultó herido, aunque no se han dado detalles sobre su estado de salud general ni si recibirán atención médica especializada.

Una mujer de 26 años y un hombre de 33 fueron arrestados en el lugar. Sus cargos están pendientes de revisión por la Fiscalía del Condado de Milwaukee.

Vecinos reaccionaron con sorpresa e indignación. “Estoy confundido. Ni siquiera sé cómo responder. Para mí, esto suena como un grito de auxilio; tal vez solo necesitaban ayuda y no sabían cómo conseguirla”, dijo un residente a la cadena WISN.

Las autoridades no han precisado por cuánto tiempo permanecieron los niños dentro de la unidad ni las circunstancias que llevaron a su encierro. El caso sigue bajo investigación y se esperan más detalles en los próximos días.

