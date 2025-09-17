Hombre de 29 años herido en ataque de oso en el Parque Nacional de Yellowstone

Un hombre de 29 años resultó herido tras ser atacado por un oso, probablemente un grizzly, mientras caminaba solo por un sendero del Parque Nacional de Yellowstone. El excursionista logró repeler al animal con gas pimienta y se recupera en un hospital.

El Servicio de Parques Nacionales informó que el hecho ocurrió en el sendero Turbid Lake, al noreste de Mary Bay en el lago Yellowstone. El excursionista se encontraba solo cuando se topó con el oso y utilizó gas pimienta para defenderse.

La víctima sufrió heridas en el pecho y brazo izquierdo, catalogadas como serias, pero que no ponen en peligro su vida.

Rescate y atención médica

Guardaparques y personal médico auxiliaron al hombre y lo sacaron a pie del área antes de trasladarlo en avión a un hospital cercano.

El sendero Turbid Lake fue cerrado indefinidamente tras el incidente.

Aunque el excursionista inicialmente pensó que se trataba de un oso negro, las autoridades indicaron que, por el tamaño, comportamiento y ubicación, se trató probablemente de un grizzly.

El equipo de manejo de osos intentará confirmar la especie mediante análisis de ADN.

Primer caso en cuatro años

Este es el primer ataque con heridos en Yellowstone en 2025 y el primero en más de cuatro años, tras un incidente similar ocurrido en mayo de 2021 en Mammoth Hot Springs.

Las autoridades subrayaron que no se tomarán medidas contra el animal al tratarse de una reacción defensiva en un encuentro inesperado.

Sigue leyendo: