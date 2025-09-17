Nicolás Maduro califica de “amenaza internacional” despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un “problema de carácter internacional” el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, que consideró una “amenaza de guerra” dirigida a forzar un cambio de régimen en su país.

Durante la instalación del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Maduro acusó a Washington de intentar imponer un “Gobierno títere” que satisfaga sus intereses y apoderarse de las vastas reservas energéticas venezolanas.

“Este no es un problema nacional, este es un problema de carácter internacional”, afirmó el mandatario, quien señaló que Estados Unidos ha sometido al país a una “guerra multiforme” y, en las últimas cinco semanas, a una amenaza “criminal e inmoral”. Según Maduro, la situación ha despertado un “espíritu patriótico” en la población venezolana.

Maduro niega crisis política

El líder chavista negó que Venezuela atraviese una “grave crisis política”, pese a que su segunda reelección en julio de 2024 es considerada “fraudulenta” por la oposición mayoritaria. Además, hizo un llamado a la “unión nacional” de todos los sectores políticos, culturales y sociales, señalando que este es “el camino para contener la amenaza” estadounidense.

El nuevo Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz estará integrado por distintos sectores del país y la junta directiva del Parlamento controlado por el chavismo, con el objetivo de defender la soberanía venezolana en los ámbitos diplomático, jurídico y político.

EE.UU. refuerza presencia militar en el Caribe

Washington ha incrementado su presencia militar en el Caribe sur en respuesta al narcotráfico proveniente de Venezuela, desplegando al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque nuclear y más de 4.500 soldados en la región.

Maduro aseguró que Venezuela se encuentra en una fase de “lucha no armada”, pero advirtió que, de ser agredida por Estados Unidos, pasaría “inmediatamente” a la “lucha armada” para enfrentar al “grupo yanqui invasor”.

La declaración se produce en medio de tensiones crecientes entre Caracas y Washington, con la administración estadounidense denunciando la colaboración del gobierno venezolano con redes de narcotráfico y otras amenazas a la estabilidad regional.

Sigue leyendo: