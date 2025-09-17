Nuevo Jeep Compass eléctrico ya tiene precio en EE.UU.

Por primera vez en sus casi 20 años de historia, el Jeep Compass se presenta en versión totalmente eléctrica. Esta nueva generación aterriza en el mercado con el apellido Full-Electric, ofreciendo una propuesta que combina diseño todoterreno, tecnología moderna y una autonomía que roza los 500 km.

Jeep ha decidido enfocarse en un SUV práctico, evitando entrar en la carrera de potencia exagerada que domina otros segmentos.

La versión de lanzamiento, denominada First Edition, llega con tracción delantera y 213 caballos de fuerza, posicionándose como un vehículo eficiente y suficiente para un uso diario y aventuras fuera del asfalto. Su batería de 74 kWh permite recorrer hasta 500 km según ciclo WLTP, mientras que la carga rápida asegura pasar del 20 al 80% en tan solo 30 minutos. La etiqueta CERO emisiones justifica un incremento de casi $10,000 dólares respecto a las versiones microhíbridas del Compass.

Plataforma moderna y dimensiones familiares

El Compass eléctrico se asienta sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis, la misma que utilizan los Peugeot 3008 y Opel Grandland en sus versiones híbridas y eléctricas. Gracias a esta arquitectura, Jeep puede ofrecer versiones híbridas, PHEV y totalmente eléctricas sin comprometer el espacio ni la comodidad.

En cuanto a dimensiones, el Compass mantiene los 4,55 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2,79 metros, y un maletero de 550 litros, idéntico al de sus primos térmicos. Esto garantiza que, a pesar de su propulsión eléctrica, no se pierda funcionalidad ni espacio interior.

La diferencia principal se encuentra en la mecánica: el First Edition equipa un motor delantero de 213 CV y 345 Nm de par, gestionado por una transmisión automática. La velocidad máxima está limitada a 180 km/h para optimizar la eficiencia energética.

Equipamiento tecnológico y confort

El Compass eléctrico First Edition se distingue por su tecnología y conectividad. El interior combina un panel de instrumentos digital de 10,25 pulgadas con una pantalla multimedia de 16 pulgadas, que integra navegador, radio digital, servicios conectados, Apple CarPlay y Android Auto sin cables, además de carga inalámbrica para móviles.

El equipamiento de serie incluye llantas de 20 pulgadas, faros LED matriciales, climatizador bizona, apertura y arranque sin llave, asientos y volante calefactados, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara trasera y portón eléctrico con apertura manos libres.

De paso, Jeep ofrece el sistema Select Terrain sin sobreprecio, con modos específicos todoterreno y un protector 360º que cubre todo el inferior del vehículo.

Entre los sistemas de asistencia destacan el control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, detector de fatiga, aviso de salida de carril y asistente de velocidad inteligente.

Interior del Jeep Compass eléctrico. Crédito: Jeep. Credit: Cortesía

Opcionales, bajo coste adicional, incluyen detector de ángulo muerto, control de crucero predictivo con cambio de carril semiautomático, cámara 360º, head-up display, techo solar y asientos ventilados y de ajuste eléctrico.

Rendimiento y autonomía

La batería de 74 kWh alimenta un solo motor eléctrico delantero que asegura una conducción suave y eficiente. El consumo promedio es de 17,5 kWh/100 km, mientras que la carga rápida soporta hasta 160 kW, lo que permite recargar la batería significativamente en tiempos cortos.

Jeep promete ampliar la gama eléctrica con versiones más potentes y tracción integral. La variante tope de gama alcanzará 375 CV, superando en potencia a los Peugeot e-3008 y Opel Grandland 4×4 eléctricos, que ofrecen 325 CV.

Este enfoque refleja la filosofía de Jeep: ofrecer SUVs prácticos, con capacidad todoterreno y suficiente potencia, sin entrar en la guerra de caballos de fuerza que caracteriza a otros eléctricos.

Su precio y disponibilidad

El Jeep Compass eléctrico First Edition tiene un precio oficial de $47,600 dólares. Este valor lo posiciona como un SUV eléctrico competitivo dentro de su segmento, accesible para quienes buscan eficiencia, autonomía y tecnología avanzada.

La llegada a concesionarios de Estados Unidos se prevé en los próximos meses, consolidando la apuesta de Jeep por la movilidad eléctrica sin sacrificar la esencia todoterreno que distingue a la marca.

