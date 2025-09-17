Powerball Double Play en vivo : resultados y números ganadores del miércoles 17 de septiembre de 2025

Durante este miércoles se realizó una nueva edición del sorteo de Powerball Double Play del 17 de septiembre de 2025, con una bolsa total con un valor en efectivo de $10 millones de dólares. Revisa aquí todos los números premiados de Powerball Double Play:

Números ganadores:

8 19 47 51 58 21

¿Cómo debes jugar el Powerball Double Play?

Double Play es un sorteo que da una segunda oportunidad a los jugadores de Powerball. Puedes utilizar tus números de Powerball en un sorteo separado, cuyo premio máximo en efectivo es de $10 millones de dólares.

Para poder participar, debes marcar la función Double Play en tu boleto de Powerball por el precio de $1 dólar adicional por jugada.

Ojo, los boletos de Powerball que incluyen la función Double Play pueden aspirar a ganar premios en sendos sorteos.

¿Cómo obtienes tu premio?

Como sucede con Powerball, los premios de Double Play se reclaman en el estado donde acudiste a comprar el boleto agraciado. Los jugadores generalmente pueden reclamar un premio de hasta $600 dólares en cualquier lugar autorizado a vender lotería de la zona del país donde hubieran comprado el boleto.

Los premios superiores a $600 dólares se pueden solicitar en la sede principal de lotería en cada caso. No obstante, hay algunos establecimientos autorizados,, cuya dirección debe consultarse debidamente según corresponda.

Podrás cobrar tu premio entre los 90 días y un año desde la fecha del sorteo, según las restricciones de la jurisdicción en que se haya vendido el boleto. La fecha de vencimiento suele aparecer en la parte de atrás del boleto. Si la fecha de vencimiento no estuviera en la lista, debes consultar con la lotería de tu estado.

¿Cuándo se juega el Double Play de Powerball?

Los sorteos de Double Play se realizan los lunes, miércoles y sábados, justo después del sorteo de Powerball.

Premio:

$10 millones de dólares

Próximo juego:

Powerball Double Play realizará su siguiente sorteo el sábado 20 de septiembre

Resultados de otros sorteos de la lotería: