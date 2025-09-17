Guerra en Gaza: Suman más de 65,000 los palestinos muertos

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65,062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado este miércoles por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino. Sólo ayer martes, las fuerzas israelíes mataron a 98 palestinos e hirió a otros 385, según indica el informe, que recoge las víctimas del día anterior por los ataques. El Ministerio no especifica cuántos de los muertos eran civiles o militantes. La ONU y numerosos expertos independientes consideran que sus cifras constituyen una estimación fiable.

Los ataques y bombardeos israelíes también han causado ya cerca de 165,700 heridos desde que el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva en respuesta a los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Tanto Israel como otros países, incluidos Estados Unidos, países de la Unión Europea y varias naciones musulmanas, consideran a Hamás una organización terrorista.

Un centenar y medio más de muertos en dos días de invasión terrestre

La incursión terrestre sobre Ciudad de Gaza ha supuesto un aumento de las víctimas. A las casi cien de ayer hay que sumar otro medio centenar de muertos en lo que va de miércoles en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales. De ellos, al menos a 27 se contabilizan en la Ciudad de Gaza en este segundo día de ofensiva terrestre.

En cuanto a los fallecidos por causas relacionadas con la desnutrición, durante la jornada de ayer las autoridades palestinas registraron otras cuatro muertes, lo que eleva a 432 el número total de gazatíes que han muerto por esta condición de los que 146 son niños. Una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU publicó el martes un informe en el que acusó a Israel de estar cometiendo “genocidio” dentro del enclave palestino.

“Lo que presenciamos en Gaza no es solo una catástrofe humanitaria sin precedentes, sino lo que la Comisión de Investigación de la ONU ha concluido como un genocidio”, se lee en la declaración. “Los Estados deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su disposición para intervenir. La retórica y las medias tintas no bastan. Este momento exige una acción decisiva”, añade. La Comisión Europea ha propuesto hoy una serie de sanciones contra Israel.

Sigue leyendo:

“Quiero salvar lo único que me queda, mis hijos”: el pedido desesperado de un médico palestino boliviano atrapado en Gaza

Primer ministro israelí advierte: “No habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”

Alertan que uno de cada cinco niños en Gaza estaría en peligro de morir por desnutrición